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  4. «Переговоры продолжаются». Игроки клуба Первой лиги могут перебраться в УПЛ
Украина. Премьер лига
06 февраля 2025, 09:42 |
1068
0

«Переговоры продолжаются». Игроки клуба Первой лиги могут перебраться в УПЛ

Речь идет об Александре Дихтяруке и Дмитрии Сабиеве

06 февраля 2025, 09:42 |
1068
0
«Переговоры продолжаются». Игроки клуба Первой лиги могут перебраться в УПЛ
ФК Кремень

Директор «Кременя» Андрей Филь рассказал, что некоторые игроки клуба могут пойти на повышение и перебраться в УПЛ:

– Насколько известно, некоторые игроки «Кремня» могут перейти в более сильные клубы. Например, Александр Дихтярук (Ингулец) или Дмитрий Сабиев (Металлист 1925). Расскажите секрет успеха «Кремня», откуда, несмотря на скромные места в турнирной таблице, футболисты довольно часто идут на повышение.

– Это заслуга клуба, тренеров, всего персонала, кто работает на команду, что можем рассмотреть и подготовить футболистов, чтобы они пошли на более конкурентный уровень и в коллективы, которые имеют высокие задачи. Если сказать коротко – это кропотливая работа всего клуба.

– Я так понимаю, что «Кремень» получит финансовую компенсацию за тех игроков, которые будут покидать клуб?

– Да, мы за каждого футболиста хотим получить компенсацию. Сейчас есть некоторые вопросы по конкретным ценам за игроков – мы хотим получить одни деньги, клубы готовы платить другие, поэтому переговоры продолжаются, – рассказал Филь.

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Металлист 1925 Ингулец Кремень Кременчуг трансферы трансферы УПЛ Андрей Филь
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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