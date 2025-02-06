«Переговоры продолжаются». Игроки клуба Первой лиги могут перебраться в УПЛ

Директор «Кременя» Андрей Филь рассказал, что некоторые игроки клуба могут пойти на повышение и перебраться в УПЛ:

– Насколько известно, некоторые игроки «Кремня» могут перейти в более сильные клубы. Например, Александр Дихтярук (Ингулец) или Дмитрий Сабиев (Металлист 1925). Расскажите секрет успеха «Кремня», откуда, несмотря на скромные места в турнирной таблице, футболисты довольно часто идут на повышение.

– Это заслуга клуба, тренеров, всего персонала, кто работает на команду, что можем рассмотреть и подготовить футболистов, чтобы они пошли на более конкурентный уровень и в коллективы, которые имеют высокие задачи. Если сказать коротко – это кропотливая работа всего клуба.

– Я так понимаю, что «Кремень» получит финансовую компенсацию за тех игроков, которые будут покидать клуб?

– Да, мы за каждого футболиста хотим получить компенсацию. Сейчас есть некоторые вопросы по конкретным ценам за игроков – мы хотим получить одни деньги, клубы готовы платить другие, поэтому переговоры продолжаются, – рассказал Филь.