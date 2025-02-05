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  4. Три свободных агента. Клуб Первой лиги оформил первые зимние трансферы
Украина. Первая лига
05 февраля 2025, 13:29 |
159
0

Три свободных агента. Клуб Первой лиги оформил первые зимние трансферы

Юрий Романюк, Мирослав Трофимюк и Александр Цыбульник прибыли в команду

05 февраля 2025, 13:29 |
159
0
Три свободных агента. Клуб Первой лиги оформил первые зимние трансферы
Instagram. ФК Прикарпаття

Футбольный клуб «Прикарпатье», который выступает в Первой лиге, оформил первые зимние трансферы – к команде присоединились три футболиста.

27-летний защитник Юрий Романюк, 32-летний полузащитник Александр Цыбульник и 22-летний нападающий Мирослав Трофимюк присоединились к «Прикарпатью» в качестве свободных агентов.

Романюк является воспитанником луцкой «Волыни» и имеет опыт выступлений за многие украинские клубы. Последние полгода провел в аматорском ФК «Тростянец».

Цыбульник играл в молодежных командах киевского «Динамо», некоторое время провел в иностранных чемпионатах – играл за израильские, белорусские и польские клубы. В сезоне 2023-24 был капитаном ФК «Подолье».

Трофимюк – воспитанник «Днепра», в 2021 году дебютировал за донецкий «Шахтер» в УПЛ. С марта 2023 года выступал в составе «Кременя». В нынешнем сезоне забил три гола в 15 поединках.

«Прикарпатье» занимает 14-е место в «Группе выбывания».

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Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск Юрий Романюк
Николай Титюк Источник: ФК Прикарпатье
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