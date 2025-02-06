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  4. «Мы выиграли все, что могли». Ассистент Йовичевича ‒ о работе в Шахтере
Украина. Премьер лига
06 февраля 2025, 09:28 |
360
0

«Мы выиграли все, что могли». Ассистент Йовичевича ‒ о работе в Шахтере

Юрий Беньо оценил период карьеры в донецком клубе

06 февраля 2025, 09:28 |
360
0
«Мы выиграли все, что могли». Ассистент Йовичевича ‒ о работе в Шахтере
ФК Шахтер. Юрий Беньо

Украинский тренер Юрий Беньо, который работал ассистентом Игоря Йовичевича в донецком «Шахтере» рассказал об увольнении штаба после победы в чемпионате:

‒ Как думаете, почему руководство «Шахтера» прекратило сотрудничество с тренерским штабом Йовичевича после победы в чемпионате?

‒ Наш тренерский штаб отработал качественно и добросовестно. Сделали все от нас зависящее, но решение руководства клуба также нужно уважать.

«Шахтер» был вызовом для нас: за очень короткий промежуток времени нужно было построить конкурентоспособную команду преимущественно из украинцев, потому что легионеры не хотели сюда ехать. Мы сыграли в Лиге Чемпионов, являющейся мечтой любого тренера.

Инициатива прекратить сотрудничество исходила не от нас, а от руководства клуба, поэтому нужно их спрашивать, почему они так решили. Может быть, они видели, что другой тренер может дать команде больше. Какие причины могут быть? Мы выиграли все, что могли, вышли в еврокубки, где далеко в итоге дошли. Просто разорвали контракт и до свидания, без объяснений причин, – прокомментировал Беньо.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Игор Йовичевич Юрий Беньо
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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