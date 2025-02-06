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06 февраля 2025, 09:11 |
439
0

Украинский тренер: Мы прошли этот этап. Возможно, не было убийств»

Юрий Беньо рассказал о работе в чемпионате Болгарии

06 февраля 2025, 09:11 |
439
0
Украинский тренер: Мы прошли этот этап. Возможно, не было убийств»
ФК Шахтер. Юрий Беньо

Украинский тренер Юрий Беньо, который является ассистентом Игоря Йовичевича в болгарском «Лудогорце», рассказал о том, как согласился работать в этом чемпионате, а также поделился мнением об убийствах людей, связанных с футболом:

– Болгария считается довольно опасной страной для футбольных людей: за прошедшие 12 лет в Болгарии было убито 15 президентов футбольных клубов, а за последние 20 лет погибли около 200 человек, так или иначе связанных с футболом. Слышали ли вы что-нибудь об этом перед тем, как ехать туда? Испытывали ли опасения по этому поводу?

– Да, о таком слышали. В этой команде играл наш давний и хороший знакомый – Игорь Пластун, который провел здесь много лет. Поэтому мы с Игорем общались о клубе и стране в целом. Он говорил, что раньше такое действительно происходило, было много скандалов с букмекерскими конторами и договорными матчами. Но это не новая ситуация, Украина проходила такой этап, возможно, без убийств, но подобное тоже имело свое место в нашей истории, – рассказал Беньо.

Ранее сообщалось, что «Лудогорец» победил в финале Суперкубка Болгарии.

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чемпионат Болгарии по футболу Лудогорец Юрий Беньо Игор Йовичевич
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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