Гол на последних минутах. Экс-тренер Шахтера завоевал Суперкубок Болгарии
Игорь Йовичевич во главе «Лудогорца» одержал тяжелую победу в финале
4 февраля состоялся матч Суперкубка Болгарии, в котором «Лудогорец» одолел с минимальным счетом «Ботев Пловдив» – 3:2.
Все голы были забиты во втором тайме, а инициатива постоянно переходила от одного соперника к другому. Решающий мяч на свой счет записал полузащитник Ивайло Чочев, который на 90+2-й минуте принес победу «Лудогорцу».
Этот трофей стал первым для хорватского специалиста Игоря Йовичевича, который возглавил клуб в прошлом году. Ранее наставник работал с тремя украинскими командами – «Карпаты», «Днепр-1», а последним местом работы в УПЛ стал донецкий «Шахтер».
«Лудогорец» завоевал восьмой Суперкубок Болгарии в своей истории.
Суперкубок Болгарии, финал. 4 февраля.
Лудогорец – Ботев Пловдив – 3:2
Голы: Алмейда, 66, Пйотровски, 70, Чочев, 90+2 – Акере, 60, Марас, 84
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