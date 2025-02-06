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  4. Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
Италия
06 февраля 2025, 08:48 |
1386
1

Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»

Наставник «Ромы» поделился мнением об игре форвардов в Кубке Италии

06 февраля 2025, 08:48 |
1386
1
Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал поражение своей команды в поединке 1/4 финала Кубка Италии против «Милана» (1:3):

«Я просил игроков играть более компактно. Нельзя винить Шомуродова, у меня нет к нему никаких претензий. Мы понимали, что с первых минут соперник пойдет в атаку, нужно было сдержать их давление.

Почему не играл Довбик с первых минут? У меня нет никакой иерархии, все игроки важные. Мне все равно, что об этом говорят. Если бы я заставил Довбика играть с первых минут, и если бы он сыграл плохо, вы бы меня спросили: «А почему не играл Шомуродов?» – поделился мнением Раньери.

В этом сезоне украинский форвард провел за «Рому» 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. В следующем поединке римский клуб встретится с «Венецией» в 24 туре чемпионата Италии.

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Кубок Италии по футболу Милан Рома Рим Милан - Рома Клаудио Раньери Артем Довбик Эльдор Шомуродов
Николай Титюк Источник: Voce Giallorossa
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Вано Камикадзе
Раньери - старій идиот которому 1 раз повезло с Лестером ... Надо выпускать бомжа вместо топ форварда, знаете почему ? потому что он привык к командам с бомжами ... Как хорошо что этот старый хрыщ только до конца сезона, да и в целом надо Довбыку валить с Ромы, если он не полный Довбень
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