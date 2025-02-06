Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал поражение своей команды в поединке 1/4 финала Кубка Италии против «Милана» (1:3):

«Я просил игроков играть более компактно. Нельзя винить Шомуродова, у меня нет к нему никаких претензий. Мы понимали, что с первых минут соперник пойдет в атаку, нужно было сдержать их давление.

Почему не играл Довбик с первых минут? У меня нет никакой иерархии, все игроки важные. Мне все равно, что об этом говорят. Если бы я заставил Довбика играть с первых минут, и если бы он сыграл плохо, вы бы меня спросили: «А почему не играл Шомуродов?» – поделился мнением Раньери.

В этом сезоне украинский форвард провел за «Рому» 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. В следующем поединке римский клуб встретится с «Венецией» в 24 туре чемпионата Италии.