«Не был дома больше двух лет». Украинский легионер – о визите в Украину

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк, который выступает в английском «Брентфорде», признался, что длительное время не был в Украине и ждет встречи со своей семьей:

«Родители сказали мне, что не могут переехать. Они не хотят покидать свой дом. Я не был дома два с половиной года. Это очень тяжело. Я просто жду, когда закончится война, чтобы съездить домой хотя бы на несколько дней и увидеть свою семью.

Я не видел отца два с половиной года, но видел маму летом. Она приехала с братом в Польшу, и мы провели несколько дней вместе. Это было очень особенно. Я разговариваю со своей семьей каждый день – с мамой, папой и младшим братом, это очень важно для меня.

У меня есть несколько друзей в Украине, которых я не видел эти годы, но я все еще поддерживаю с ними связь, и иногда мы общаемся. Надеюсь, что вскоре мы снова сможем встретиться», – рассказал Егор.

Ранее сообщалось, что украинский футболист подписал контракт со скандальным агентством.