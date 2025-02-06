Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не был дома больше двух лет». Украинский легионер – о визите в Украину
Англия
06 февраля 2025, 07:41 |
184
0

«Не был дома больше двух лет». Украинский легионер – о визите в Украину

Егор Ярмолюк поделился мнением о встрече со своей семьей

06 февраля 2025, 07:41 |
184
0
«Не был дома больше двух лет». Украинский легионер – о визите в Украину

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк, который выступает в английском «Брентфорде», признался, что длительное время не был в Украине и ждет встречи со своей семьей:

«Родители сказали мне, что не могут переехать. Они не хотят покидать свой дом. Я не был дома два с половиной года. Это очень тяжело. Я просто жду, когда закончится война, чтобы съездить домой хотя бы на несколько дней и увидеть свою семью.

Я не видел отца два с половиной года, но видел маму летом. Она приехала с братом в Польшу, и мы провели несколько дней вместе. Это было очень особенно. Я разговариваю со своей семьей каждый день – с мамой, папой и младшим братом, это очень важно для меня.

У меня есть несколько друзей в Украине, которых я не видел эти годы, но я все еще поддерживаю с ними связь, и иногда мы общаемся. Надеюсь, что вскоре мы снова сможем встретиться», – рассказал Егор.

Ранее сообщалось, что украинский футболист подписал контракт со скандальным агентством.

По теме:
Анчелотти может покинуть Реал и тренировать другого украинца
Хрупкий, как хрусталь. Защитник МЮ в четвертый раз травмировался за сезон
Два года назад Кейн стал лучшим бомбардиром в истории Тоттенхэма
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брентфорд Егор Ярмолюк
Николай Титюк Источник: ФК Брентфорд
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Непонятный выбор». В Италии из-за Довбика раскритиковали наставника Ромы
Футбол | 06 февраля 2025, 06:55 0
«Непонятный выбор». В Италии из-за Довбика раскритиковали наставника Ромы
«Непонятный выбор». В Италии из-за Довбика раскритиковали наставника Ромы

Украинский форвард забил единственный гол команды

Довбик забил на Сан-Сиро, но потерял шансы на трофей. Рома проиграла Милану
Футбол | 05 февраля 2025, 23:57 6
Довбик забил на Сан-Сиро, но потерял шансы на трофей. Рома проиграла Милану
Довбик забил на Сан-Сиро, но потерял шансы на трофей. Рома проиграла Милану

Состоялся поединок 1/4 финала Кубка Италии

Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
Бокс | 05.02.2025, 11:38
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
Футбол | 05.02.2025, 08:35
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
Бокс | 05.02.2025, 09:10
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
04.02.2025, 16:27 1
Бокс
Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
04.02.2025, 13:51 17
Футбол
Анчелотти определился с вратарем на ближайший матч Реала
Анчелотти определился с вратарем на ближайший матч Реала
04.02.2025, 11:35 5
Футбол
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
04.02.2025, 17:41 2
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Ты мерзавец. Нехороший человек»
Дерек ЧИСОРА: «Ты мерзавец. Нехороший человек»
05.02.2025, 03:25 2
Бокс
Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию
Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию
04.02.2025, 20:27 8
Футзал
ФОТО. Игрок сборной Украины продаёт Mercedes. Машина – в Киеве
ФОТО. Игрок сборной Украины продаёт Mercedes. Машина – в Киеве
05.02.2025, 01:35 2
Футбол
Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану
Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану
04.02.2025, 07:33 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем