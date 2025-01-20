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  4. Игрок сборной Украины из АПЛ подписал контракт со скандальным агентством
Англия
20 января 2025, 21:47 |
2188
2

Игрок сборной Украины из АПЛ подписал контракт со скандальным агентством

Егор Ярмолюк подписал соглашение с футбольным агентством ProStar

20 января 2025, 21:47 |
2188
2
Игрок сборной Украины из АПЛ подписал контракт со скандальным агентством
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский хавбек лондонского «Брентфорда» Егор Ярмолюк подписал новый контракт с украинским футбольным агентством ProStar, владельцем которого является Вадим Шаблий.

«Мы сотрудничаем с Вадимом Шаблием и ProStar с 2022 года. Я благодарен за поддержку, которую они оказали мне, она была неоценимой с момента моего переезда в Англию и Премьер-лигу. ProStar способствовал моему переходу из «Днепра-1» в «Брентфорд», – сказал Ярмолюк.

Осенью 2023 года ProStar попали в скандал с футболистом-предателем Марком Мампасси. Оказалось, что даже после смены украинского гражданства на российское ProStar продолжал представлять интересы игрока.

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чемпионат Англии по футболу футбольные агенты Английская Премьер-лига Вадим Шаблий Егор Ярмолюк Брентфорд
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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Комментарии 2
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Андрій Шевченко
От чим воно думає, граючи в Апл підписуватись з нікчемою шаблієм ?
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