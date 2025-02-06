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Кубок Испании
06 февраля 2025, 07:23 |
823
0

«Потребовалась помощь Лунина». Журналисты оценили игру украинца в Кубке

Мадридский «Реал» в тяжелом матче одолел «Леганес»

06 февраля 2025, 07:23 |
823
0
«Потребовалась помощь Лунина». Журналисты оценили игру украинца в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

5 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграли «Леганес» и «Реал». Подопечные Карло Анчелотти сумели вырвать победу на последних минутах матча (3:2).

В этом поединке ворота мадридского клуба защищал украинский голкипер Андрей Лунин. Издание Goal оценило выступление вратаря:

«В начале поединка «Реал» столкнулся с натиском соперника и в некоторых эпизодах потребовалась помощь Лунина. Спустя некоторое время «сливочные» немного успокоили игру.

Украинский голкипер угадал направление мяча, когда соперник реализовал пенальти. Допустил ошибку, когда «Леганес» сравнял счет. Сделал несколько важный сейвов», – подытожило издание.

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Кубок Испании по футболу Атлетико - Реал Мадрид Леганес - Реал Андрей Лунин Леганес
Николай Титюк Источник: Goal.com
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