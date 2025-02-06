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  4. Украинка на ITF W75 в Польше прошла отбор и взяла сет у первой сеяной
ITF
06 февраля 2025, 04:33 |
18
0

Украинка на ITF W75 в Польше прошла отбор и взяла сет у первой сеяной

Надежда Колб навязала борьбу Гао Синьюй в 1/16 финала турнира в Лешно

06 февраля 2025, 04:33 |
18
0
Украинка на ITF W75 в Польше прошла отбор и взяла сет у первой сеяной
Instagram. Надежда Колб

32-летняя украинская теннисистка Надежда Колб (WTA 771) на этой неделе выступает на турнире ITF W75 в Лешно, Польша.

Колб, которая специализируется на парном теннисе, заявилась и в одиночный разряд, где стартовала с квалификации. Там украинка прошла Фэн Шо (Китай, WTA 595) [6:2, 6:4] и Штефани Вагнер (Германия, WTA 421) [3:6, 6:4, 7:5].

К сожалению, с жеребьевкой Надежде не повезло. В 1/16 финала она вышла на корт против первой сеяной Гао Синьюй (Китай, WTA 138). Колб проиграла в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 2:6. Украинская теннисистка навязала достойную борьбу, боровшись на протяжении 2 часов ви 8 минут.

Колб в Лешно продолжит выступления в парном разряде. Обычно Надежда выступает вместе со своей сестрой Мариной, но в этот раз украинка играет с представительницей Польши Дарьей Кучер. Колб и Кучер уже переиграли сестер Мордергер Таисию и Яну. 6 февраля украинско-польский дуэт поборется против пары Амандин Эсс (Франция) / Ралука Шербан (Кипр) за выход в полуфинал.

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Гао Синьюй Надежда Колб
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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