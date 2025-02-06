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Италия
06 февраля 2025, 04:16 | Обновлено 06 февраля 2025, 04:34
33
0

Увидел желаемое. Тренер Милана отметил своих подопечных в матче с Ромой

Сержиу Консейсау доволен результатами команды

06 февраля 2025, 04:16 | Обновлено 06 февраля 2025, 04:34
33
0
Увидел желаемое. Тренер Милана отметил своих подопечных в матче с Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Португальский наставник «Милана» Сержиу Консейсау высказался об уверенной победе над римской «Ромой» в рамках 1/4 финала Кубка Италии (3:1).

«На тренировках я говорю об основах в футболе и в жизни, что также означает страсть к тому, что вы делаете, быть лучше завтра, чем вы были сегодня. Мы пытаемся передать команде то, что мы хотим, но у нас была всего одна тренировка, чтобы подготовиться к этой игре, и у меня нет возможности работать над деталями игры на тренировках, потому что мы играем каждые три дня.

Тем не менее, игроки принимают то, что мы хотим – они умны, и я счастлив сегодня, особенно потому, что второй гол был забит благодаря быстрому возвращению мяча в центр поля. Это то, над чем мы работали, поэтому я доволен.

Баланс имеет основополагающее значение, абсолютно основополагающее, потому что футбол – это баланс. Я видел некоторые сигналы во время игры, которые мне не понравились, но я также понимаю, что мы работаем над этим и пытаемся стать лучше.

Теперь осталось три игры, чтобы выиграть соревнование. Сейчас мы должны работать над следующим матчем против «Эмполи», командой, за которой мне очень нравится наблюдать, хотя их последние результаты не были выдающимися, но Серия А очень непростая лига. Мы должны продолжать развитие, которое я хочу видеть как индивидуальном уровне, так и на командном», – ответил Консейсау.

Напомним, что украинский форвард «Ромы» Артем Довбик начал матч со скамейки запасных, однако после перерыва игрок появился на поле. Нападающему даже удалось отличиться голом, однако этого не хватило для успешного результата.

В следующем раунде «россонери» встретится с победителем пары «Лацио» – «Интер».

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Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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