Калинина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу над Сюзан Ламенс во 2-м раунде турнира WTA 250 в Клуж-Напоке:

«В первом сете Ламенс начала играть просто замечательно. А мой уровень был явно не такой, чтобы соревноваться с ней на равных. После этой партии я пыталась изменить это, найти свой ритм, вернуть на ее половину корта как можно больше мячей, потому что первый сет пролетел так быстро. Это просто был не тот уровень, на котором я хотела играть.

Какие у меня цели на этом турнире? Завтра или когда бы это ни было у меня будет четвертьфинальный матч, поэтому моя цель сейчас сыграть в четвертьфинале и это все».

Ангелина переиграла Ламенс со счетом 1:6, 6:4, 6:4. В четвертьфинале Калинина сыграет против Александры Саснович.