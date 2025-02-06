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  4. Калинина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке
WTA
06 февраля 2025, 03:35 |
59
0

Калинина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке

5 февраля Ангелина вырвала победу у Сюзан Ламенс во 2-м раунде соревнований в Румынии

06 февраля 2025, 03:35 |
59
0
Калинина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу над Сюзан Ламенс во 2-м раунде турнира WTA 250 в Клуж-Напоке:

«В первом сете Ламенс начала играть просто замечательно. А мой уровень был явно не такой, чтобы соревноваться с ней на равных. После этой партии я пыталась изменить это, найти свой ритм, вернуть на ее половину корта как можно больше мячей, потому что первый сет пролетел так быстро. Это просто был не тот уровень, на котором я хотела играть.

Какие у меня цели на этом турнире? Завтра или когда бы это ни было у меня будет четвертьфинальный матч, поэтому моя цель сейчас сыграть в четвертьфинале и это все».

Ангелина переиграла Ламенс со счетом 1:6, 6:4, 6:4. В четвертьфинале Калинина сыграет против Александры Саснович.

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Ангелина Калинина – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина Сюзан Ламенс WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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