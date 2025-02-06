Мартин ЭДЕГОР – о поражении Ньюкаслу: «У нас была цель – выйти в финал»

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор нашел слова после неприятного ответного матча полуфинала Кубка английской лиги против «Ньюкасла». Команда из Лондона уступила сопернику со счетом 0:2, вылетев на стадии 1/2 финала за суммой двух встреч.

«Это тяжело принять, это расстраивает. У нас была большая цель – выйти в финал, и мы верили, что сегодня это возможно, но я думаю, что то, как мы играли на протяжении всей игры и на протяжении двух матчей, то мы не заслужили этого. Мы должны посмотреть на себя, улучшиться и извлечь из этого уроки.

У нас было несколько хороших моментов в первом тайме, когда я мог забить, и, возможно, игра была бы немного другой.

Мы все разочарованы, и мы должны были сыграть лучше. Мы, возможно, молодая команда, но мы часто играли в больших играх, поэтому я все еще думаю, что можно было бы добиться большего, но теперь нам нужно двигаться дальше», – прокомментировал Мартин.

В свою очередь, «Ньюкасл» в финале сыграет с победителем пары «Ливерпуль» – «Тоттенхэм».