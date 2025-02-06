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  4. Мартин ЭДЕГОР – о поражении Ньюкаслу: «У нас была цель – выйти в финал»
Англия
06 февраля 2025, 01:56 | Обновлено 06 февраля 2025, 01:57
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0

Мартин ЭДЕГОР – о поражении Ньюкаслу: «У нас была цель – выйти в финал»

Капитан «Арсенала» разочарован результатом

06 февраля 2025, 01:56 | Обновлено 06 февраля 2025, 01:57
60
0
Мартин ЭДЕГОР – о поражении Ньюкаслу: «У нас была цель – выйти в финал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор нашел слова после неприятного ответного матча полуфинала Кубка английской лиги против «Ньюкасла». Команда из Лондона уступила сопернику со счетом 0:2, вылетев на стадии 1/2 финала за суммой двух встреч.

«Это тяжело принять, это расстраивает. У нас была большая цель – выйти в финал, и мы верили, что сегодня это возможно, но я думаю, что то, как мы играли на протяжении всей игры и на протяжении двух матчей, то мы не заслужили этого. Мы должны посмотреть на себя, улучшиться и извлечь из этого уроки.

У нас было несколько хороших моментов в первом тайме, когда я мог забить, и, возможно, игра была бы немного другой.

Мы все разочарованы, и мы должны были сыграть лучше. Мы, возможно, молодая команда, но мы часто играли в больших играх, поэтому я все еще думаю, что можно было бы добиться большего, но теперь нам нужно двигаться дальше», – прокомментировал Мартин.

В свою очередь, «Ньюкасл» в финале сыграет с победителем пары «Ливерпуль» – «Тоттенхэм».

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Ньюкасл Арсенал Лондон Кубок английской лиги по футболу Ньюкасл - Арсенал Мартин Эдегор
Андрей Витренко Источник: ФК Арсенал Лондон
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