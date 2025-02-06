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Бразилия
06 февраля 2025, 01:27 |
25
0

ВИДЕО. Подавал, но забил. Оскар отметился красивым голом в Бразилии

Полузащитник, кажется, задумывал навес

06 февраля 2025, 01:27 |
25
0
ВИДЕО. Подавал, но забил. Оскар отметился красивым голом в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар

В четверг, 6 февраля, проходит матч 7-го тура бразильской Серии А между «Сан-Паулу» и «Мирассолем».

Встречу принимает Морумби в Сан-Паулу.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 10-й минуте матча именитый полузащитник Оскар исполнил подачу с фланга, которая конвертировалась в гол без участия других игроков.

Ранее сообщалось о том, что Оскар нашел себе новый клуб.

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Оскар (футболист) Сан-Паулу видео голов и обзор чемпионат Бразилии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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