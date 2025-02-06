ВИДЕО. Подавал, но забил. Оскар отметился красивым голом в Бразилии

В четверг, 6 февраля, проходит матч 7-го тура бразильской Серии А между «Сан-Паулу» и «Мирассолем».

Встречу принимает Морумби в Сан-Паулу.

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На 10-й минуте матча именитый полузащитник Оскар исполнил подачу с фланга, которая конвертировалась в гол без участия других игроков.

Ранее сообщалось о том, что Оскар нашел себе новый клуб.