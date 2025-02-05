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  4. Игрок Александрии: «Роналду в УПЛ точно бы не промахнулся»
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 22:20 |
161
0

Игрок Александрии: «Роналду в УПЛ точно бы не промахнулся»

Мигел Кампуш оценил шансы Криштиану заиграть в Украине

05 февраля 2025, 22:20 |
161
0
Игрок Александрии: «Роналду в УПЛ точно бы не промахнулся»
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский легионер «Александрии» Мигел Кампуш в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о том, как бы играл Криштиану Роналду в Украинской Премьер-лиге

«Мы говорим об одном из величайших голеадоров в истории футбола. Если бы он имел команду, построенную вокруг него, конечно, он мог бы достичь этих цифр.

Он все еще забивает много в Саудовской Аравии, и физически он все еще впечатляет.

Но, конечно, все зависит от команды, тактики, а также от качества его партнеров по команде... Но если дать ему правильные шансы, то в УПЛ он не промахнется», – прокомментировал Кампуш.

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Мигел Кампуш Александрия инсайд Криштиану Роналду
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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