Несколько репокеров Криштиану Роналду

Спортивный психолог и бывший тренер баскетбольной сборной Англии Билл Бесвик утверждает: «Футболисты – это обычные люди, просто у них необычный талант». 5 февраля едва ли не самая яркая звезда современного футбола, «обычный человек с необычным талантом» Криштиану Роналду отмечает свое 40-летие.

Более полудесятка лет назад, привлекая внимание к украинскому переводу книги журналиста Гильема Балаге о выдающемся португальском игроке, «Издательство Старого Льва» разместило на последней странице твердой обложки аннотацию, которая среди прочего содержала и такие слова: «Криштиану Роналду, словно на американских горках, то поднимался на вершины, то терпел поражения». Конечно, болезненные фиаско не обходят стороной карьеру любого спортсмена: победы – вещь не постоянная, ведь оппоненты также жаждут успеха. Однако не сказал бы, что игровая карьера Криша – это американские горки, скорее, это снование разными вершинами в разноментальных странах, а сногсшибательные прыжки происходят на очень уж высоких пиках. Предлагаю вспомнить две вершины в карьере звездного португальца, щедро инкрустированные голевыми обретениями. Собственно, у нас полдесятка голов за матч в разное время именовали по-разному. В последнее время общепринятым термином стал «пента-трик». Вместе с тем, в Испании, где Роналду оформлял свои полудесятковые голевые наработки, ходовым является термин «репокер», а на родине известного форварда, в Португалии пользуются определением «манита».

1. 05.04.2015. «Реал» (Мадрид) – «Гранада» – 9:1 (Роналду, 30, 36, 38, 54, 89)

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В том матче Криш оформил хет-трик менее чем за 10-минутку в последней трети 1-го тайма. Сначала использовал короткий пас Хамеса Родригеса в пределах штрафной и прицельно пробил в дальний угол. Затем Роналду обыгрался с Марселу на левом фланге, а после навеса в исполнении бразильца кипер гостей Ойер Оласабаль не удержал мяч в руках. А вот Криш этим вратарским ляпом воспользовался сполна, мощно пробив правой. Две минуты спустя КриРо, не испытывая сопротивления, прошел по левому флангу и, находясь за метр-два до штрафной, нанес неотразимый и результативный удар. После перерыва быстрая комбинация Марселу–Бэйл–Роналду была увенчана точным ударом Криша головой в падении с нескольких метров в пустые ворота (не уверен, что если бы тогда было возможно активирование ВАР, то этот гол засчитали: очень уж похоже на вне игры у Бэйла). И в эпилоге матча навес в исполнении Луки Модрича португалец преобразовал в гол снова ударом головой. Однако на этот раз для точного удара Кришу не нужно было падать, а наоборот: стоило выпрыгнуть как можно выше. Может быть, именно это можно охарактеризовать определением «американские горки»?

2. 12.09.2015. «Эспаньол» – «Реал» (Мадрид) – 0:6 (Роналду, 7, 17, с пенальти, 20, 61, 81)

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Было же время, когда «Реал» буквально не замечал вторую барселонскую команду! Не то, что в этом году, когда несколько дней назад «Эспаньол» одержал трудовую победу над Королевским клубом из столицы Испании. А тогда, с десяток лет назад Роналду оформил хет-трик уже к 20-й минуте. Сперва использовал отличный пас на ход в исполнении Луки Модрича, оставил в дураках защитников и направил мяч в дальний от голкипера угол ворот. В дальнейшем реализовал пенальти, назначенный за фол на Гарете Бэйле. Вратарь барселонского клуба Пау Лопес угадал направление удара, однако справиться с мощным выстрелом ему было не по силам. А вскоре Криш среагировал на подачу Бэйла с левого фланга и в борьбе с защитниками смог точно пробить левой ногой. До перерыва Криш еще отличился ассистом на Карима Бензема. Во 2-м тайме элегантная комбинация Бэйл–Иско–Бэйл–Роналду завершилась точным ударом Криша с линии вратарской в ​​незащищенный угол ворот. В дальнейшем Лукас Васкес заметил одиночество КриРо на 11-метровой отметке и не заставил себя ждать с пасом на бомбардира: Криш в свою очередь не промахнулся.

Есть у пента-триковой истории Роналду и третья глава. Однако несколько своеобразная: в 3-й декаде января этого года репокером за «Аль-Наср» U-15 отличился сын Криша. Криштиану Роналду-младший обидел сверстников из «Аль-Иттихада». Команда сына португальской легенды выиграла матч со счетом 5:4. Итак, в этом контексте речь не идет о том, что из большого облака выйдет небольшой дождь. Есть кому продолжить дело отца! Но сам юбиляр, похоже, и на 5-м десятке не собирается останавливаться на достигнутом. «Ошибочно будет сказать, что я не выживу без мяча. Однако я не могу представить себе жизнь без тренировок, без футбольного поля, без матчей, без адреналина и волнения во время соревнований», – это слова Криштиану в 22-летнем возрасте. Уверен, что он бы под ними подписался и в свои 40.

Искренне желаю, чтобы пента-трик 10-летней давности в матче с «попугаями» из столицы Каталонии стал не последним для Криша! Определенные предпосылки для этого есть. «Футбол – параллельный мир, где дети мечтают, но в то же время их руки связаны», – утверждал Гильем Балаге. А когда дети выросли и почувствовали вкус командного и личного успеха? Разве это не позволяет освободиться от сковывавших их пут? Долорес, мать КриРо, в свое время говорила своему мальчику: «Борись за свою мечту!». Борьба продолжается по сей день!

Алексей РЫЖКОВ