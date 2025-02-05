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  4. Клуб АПЛ пытался подписать именитого нападающего Реала
Англия
05 февраля 2025, 20:36 |
396
0

Клуб АПЛ пытался подписать именитого нападающего Реала

«Вест Хэм» интересовался Эндриком

05 февраля 2025, 20:36 |
396
0
Клуб АПЛ пытался подписать именитого нападающего Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик мог стать игроком «Вест Хэма», сообщает Marca.

По информации источника, лондонский клуб пытался подписать 18-летнего футболиста, который не получает большого количества игровой практики. Но бразилец не хотел покидать клуб, да и в Мадриде довольны постепенным развитием игрока.

В текущем сезоне Эндрик провел 318 минут на поле и забил 4 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании.

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Эндрик Реал Мадрид Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Marca
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