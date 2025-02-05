Клуб АПЛ пытался подписать именитого нападающего Реала
«Вест Хэм» интересовался Эндриком
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик мог стать игроком «Вест Хэма», сообщает Marca.
По информации источника, лондонский клуб пытался подписать 18-летнего футболиста, который не получает большого количества игровой практики. Но бразилец не хотел покидать клуб, да и в Мадриде довольны постепенным развитием игрока.
В текущем сезоне Эндрик провел 318 минут на поле и забил 4 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании.
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