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  4. Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Испания
05 февраля 2025, 19:18 |
1364
3

Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании

Украинец вряд ли сыграет в полуфинале, если «Реал» туда попадет

05 февраля 2025, 19:18 |
1364
3
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании между командами «Леганс» и «Реал». Место в воротах «сливочных» в этом матче займет украинец Андрей Лунин.

Однако, по информации известного испанского источника Relevo, этот матч станет последним для Лунина в этом турнире. Ожидается, если «Реал» выйдет в полуфинальную стадию турнира, то Карло Анчелотти место в воротах мадридцев доверит уже Тибо Курута, а Лунин останется в резерве.

В этом сезоне Лунин провел семь поединков, пропустил девять голов и трижды отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Андрей Лунин Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Карло Анчелотти Леганес Леганес - Реал
Дмитрий Олейник Источник: Relevo
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Andromed
мда, не цінять Андрія, треба було йому піти в кінці минулого сезону коли він заявив про себе
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+1
Serhii P.
Анчелотті - старий придурок. Його не вчили проводити ротацію гравців?
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Обсервер Влад
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