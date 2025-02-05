Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании

В среду, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании между командами «Леганс» и «Реал». Место в воротах «сливочных» в этом матче займет украинец Андрей Лунин.

Однако, по информации известного испанского источника Relevo, этот матч станет последним для Лунина в этом турнире. Ожидается, если «Реал» выйдет в полуфинальную стадию турнира, то Карло Анчелотти место в воротах мадридцев доверит уже Тибо Курута, а Лунин останется в резерве.

В этом сезоне Лунин провел семь поединков, пропустил девять голов и трижды отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.