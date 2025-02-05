Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Это было бы катастрофически для Динамо»
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 20:16 |
1824
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это было бы катастрофически для Динамо»

Именитый тренер назвал игроков, уход которых будет катастрофическим для киевлян

05 февраля 2025, 20:16 |
1824
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это было бы катастрофически для Динамо»
УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал игроков «Динамо», уход которых будет катастрофическим для клуба.

«Уход Бущана можно понять, потому что вратарская позиция в Динамо – не критическая. К тому же, принимая во внимание возраст Георгия, это было едва ли не последняя попытка неплохо на нем заработать. А вот потери Попова, Бражко, Шапаренко, Буяльского, Ваната имели бы для киевлян катастрофические последствия. Этим игрокам равноценной замены нет», – сказал Маркевич.

Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua проанализировал выступления украинских грандов в еврокубках.

По теме:
Мигел КАМПУШ: «Роналду – 40 лет? В детстве я хотел быть похожим на него»
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
Коноплянка и Зозуля ищут команду для экс-игрока Александрии
Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Мирон Маркевич Георгий Бущан Владимир Бражко Николай Шапаренко Виталий Буяльский Владислав Ванат инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
Футбол | 05 февраля 2025, 08:35 2
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником

Бразилец выделил легендарных центрбеков Джона Терри и Паоло Мальдини

Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Футбол | 05 февраля 2025, 08:11 8
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы

Криштиану считает, что Винисиус должен был выиграть награду в прошлом году

ФОТО. Игрок сборной Украины продаёт Mercedes. Машина – в Киеве
Футбол | 05.02.2025, 01:35
ФОТО. Игрок сборной Украины продаёт Mercedes. Машина – в Киеве
ФОТО. Игрок сборной Украины продаёт Mercedes. Машина – в Киеве
Новичок Шахтера: «Это моя мечта, мечта всей моей семьи и многих игроков»
Футбол | 05.02.2025, 18:01
Новичок Шахтера: «Это моя мечта, мечта всей моей семьи и многих игроков»
Новичок Шахтера: «Это моя мечта, мечта всей моей семьи и многих игроков»
Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии
Футбол | 05.02.2025, 20:31
Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии
Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
03.02.2025, 19:43 45
Футбол
Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию
Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию
04.02.2025, 20:27 8
Футзал
Роналду назвал самого совершенного игрока в истории футбола. Это не Месси
Роналду назвал самого совершенного игрока в истории футбола. Это не Месси
04.02.2025, 12:49 12
Футбол
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
04.02.2025, 16:27 1
Бокс
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
05.02.2025, 09:10 5
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Ты мерзавец. Нехороший человек»
Дерек ЧИСОРА: «Ты мерзавец. Нехороший человек»
05.02.2025, 03:25 2
Бокс
Анчелотти определился с вратарем на ближайший матч Реала
Анчелотти определился с вратарем на ближайший матч Реала
04.02.2025, 11:35 5
Футбол
Решение принято. Анчелотти меняет план и состав Реала на топ-матчи
Решение принято. Анчелотти меняет план и состав Реала на топ-матчи
03.02.2025, 17:52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем