Мирон МАРКЕВИЧ: «Это было бы катастрофически для Динамо»
Именитый тренер назвал игроков, уход которых будет катастрофическим для киевлян
Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал игроков «Динамо», уход которых будет катастрофическим для клуба.
«Уход Бущана можно понять, потому что вратарская позиция в Динамо – не критическая. К тому же, принимая во внимание возраст Георгия, это было едва ли не последняя попытка неплохо на нем заработать. А вот потери Попова, Бражко, Шапаренко, Буяльского, Ваната имели бы для киевлян катастрофические последствия. Этим игрокам равноценной замены нет», – сказал Маркевич.
Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua проанализировал выступления украинских грандов в еврокубках.
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