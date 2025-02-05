Мирон МАРКЕВИЧ: «Это было бы катастрофически для Динамо»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал игроков «Динамо», уход которых будет катастрофическим для клуба.

«Уход Бущана можно понять, потому что вратарская позиция в Динамо – не критическая. К тому же, принимая во внимание возраст Георгия, это было едва ли не последняя попытка неплохо на нем заработать. А вот потери Попова, Бражко, Шапаренко, Буяльского, Ваната имели бы для киевлян катастрофические последствия. Этим игрокам равноценной замены нет», – сказал Маркевич.

Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua проанализировал выступления украинских грандов в еврокубках.