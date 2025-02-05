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Италия
05 февраля 2025, 20:10 | Обновлено 05 февраля 2025, 20:13
313
3

Скандальный одноклубник Малиновского может покинуть Дженоа

У Марио Балоттели снова разборки с главным тренером команды

05 февраля 2025, 20:10 | Обновлено 05 февраля 2025, 20:13
313
3
Скандальный одноклубник Малиновского может покинуть Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

34-летний итальянский форвард «Дженоа» Марио Балотелли может в ближайшее время покинуть клуб в статусе свободного агента.

Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По его словам, футболист хочет продолжить сотрудничество с итальянским клубом, но главный тренер Патрик Виейра на него не рассчитывает.

Не исключено, что между Виейра и Балотелли до сих пор остаются разногласия, которые возникли еще во времена их совместной работы в «Ницце». Тогда французский наставник возглавил команду, в которой играл Балотелли, и в итоге все завершилось тем, что Виейра выгнал итальянца из клуба.

В этом сезоне Балотелли провел лишь 56 минут за «Дженоа» после присоединения к команде в октябре.

Форвард известен не только своей игрой, но и многочисленными скандалами. В «Интере» он часто конфликтовал с партнерами по команде, в частности имел стычку с Самуэлем Это'о из-за права исполнения пенальти прямо на футбольном поле.

Во время выступлений за «Манчестер Сити» Балотелли был оштрафован на 100 тысяч евро за то, что бросал дротики для дартса в игроков молодежной команды.

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Патрик Виейра чемпионат Италии по футболу Серия A Марио Балотелли Руслан Малиновский Николо Скира расторжение контракта свободный агент
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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Комментарии 3
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Stan S.
"Что этот нигер себе позволяет?" (с)
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c_a_p2
Не знаю як він міг скрізь скандалити. Мабуть це питання до лікаря. 
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0
Mark4854590
Балотеллі ніде прижитися не може. Вже стільки клубів та країн поміняв. Людина-скандал
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0
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