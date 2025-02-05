Коноплянка и Зозуля ищут команду для экс-игрока Александрии
Денис Костышин еще определяется с новым клубом
Как стало известно Sport.ua, после того, как в начале февраля «Александрия» и Денис Костышин по обоюдному согласию сторон расторгли контракт, срок которого истекал в июне 2025 года, полузащитник не покинул Турцию, где «горожане» проводят очередной этап подготовки.
По имеющимся данным, агенты 27-летнего Костышина – Евгений Коноплянка и Роман Зозуля прилагают усилия, чтобы их клиент продолжил карьеру в одной из украинских команд, которые сейчас на сборах в Турции. Одновременно изучаются и варианты с трудоустройством за рубежом. Тем более, что у Костышина уже есть международный опыт: В 2023 году он выступал за американский ФК «Эль Пасо Локомотив».
Прошлой осенью Костышин провел семь календарных поединков за «Александрию» в УПЛ, отметившись забитым мячом, также в его активе и один кубковый матч в составе «горожан».
Ранее мы сообщали, что легендарный экс-защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский закончил карьеру и стал тренером, появившись в расположении Александрии.
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