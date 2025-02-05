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  4. Источник: легендарный экс-защитник Шахтера закончил карьеру и стал тренером
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 09:58 |
899
0

Источник: легендарный экс-защитник Шахтера закончил карьеру и стал тренером

Дмитрий Чигринский приехал в «Александрию» за первым тренерским опытом

05 февраля 2025, 09:58 |
899
0
Источник: легендарный экс-защитник Шахтера закончил карьеру и стал тренером
Dynamo.kiev.ua. Дмитрий Чигринский

Бывший защитник донецкого «Шахтера», каталонской «Барселоны» и национальной сборной Украины Дмитрий Чигринский завершил профессиональную карьеру футболиста, сообщает издание Dynamo.kiev.ua.

По информации источника, 38-летний игрок, который с лета 2024 года находится в статусе свободного агента, недавно присоединился к расположению «Александрии» в качестве тренера.

При этом отмечается, что речи о подписании контракта с Чигринским нет. «Горожане» просто решили предоставить ему возможность понаблюдать за работой Руслана Ротаня во время сборов, чтобы получить тренерский опыт.

Дмитрий Чигринский как игрок провел 470 матчей на клубном уровне, отметившись 28 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Также в его активе 19 трофеев, среди которых выигранный Клубный чемпионат мира, чемпионство в Испании, Лига Европы и 8 побед в чемпионате Украины.

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Дмитрий Чигринский Шахтер Донецк Барселона Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу свободный агент завершение карьеры
Дмитрий Вус Источник: Динамо Киев от Шурика
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