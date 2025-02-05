Кирилл ПРОКОПЧУК: «Очень рад вернуться в Буковину»

Центральный защитник Кирилл Прокопчук стал игроком «Буковины». Футболист перешел из «Миная». Прокопчук ставит перед собой амбициозные планы.

– Кирилл, рады снова тебя видеть в желто-черных цветах! Какие твои первые эмоции по возвращении в «Буковину»?

– Спасибо за поздравление! Очень рад вернуться в этот клуб, в этот город. У меня остались очень приятные воспоминания того сезона, который я здесь провел. Всё очень положительно!

– Когда ты узнал, что «Буковина» снова хочет тебя подписать? Какие были твои первые эмоции на этот счет?

– Если говорить об этом межсезонье, то впервые о заинтересованности клуба я узнал в середине декабря, но не все в этом плане зависело от меня, поскольку у меня был контракт с «Минаем». Поэтому я очень рад, что клубы договорились между собой. Также хочу поблагодарить «Минай» за то, что он пошел мне, скажем так, навстречу, на некоторые уступки. Рад, что все так сложилось!

– Собственно, вспоминая «Минай», можно отметить, что ты там набрался опыта игр в УПЛ, поработал с Желько Любеновичем. Что дал тебе этот период карьеры?

– Конечно, это был хороший период карьеры. Вы правильно отметили, что я набрался опыта игр в Премьер-лиге, где другие скорости, другие требования к игрокам. Очень интересно там играть, думаю, каждый игрок хочет соответствовать уровню УПЛ. Было очень интересно работать с Желько Любеновичем. Это молодой специалист, имеющий, скажем так, европейский подход к футбольному процессу. Желько проводил интересные тренировки, поэтому этот период карьеры пошел мне только на пользу и я им очень доволен.

– Кирилл Прокопчук образца лета 2023 года, когда ты покинул «Буковину», и зимы 2025-го – это разные футболисты или нет? Как ты изменился в этот период?

– Состарился по меньшей мере (смеется). С момента своего первого выступления за «Буковину» стал более опытным игроком. Надеюсь, что моя игра за эти 2 года улучшилась.

– А как за это время, по твоему мнению, изменилась «Буковина»?

– Здесь все просто: если взять игроков, с кем играл здесь вместе, уже никого не осталось. Только люди из персонала, руководства, медиацентра. В клубе изменилось все кардинально: появились более амбициозные планы, более амбициозные задачи. То есть все делается для футболистов, им создаются все условия, чтобы каждый думал только о футболе и делал все зависящее от себя, чтобы клуб достигал поставленных целей.

– Каково твое топ-воспоминание прошлого периода выступлений за «Буковину»? Возможно, гол в ворота «Чернигова» или что-нибудь другое?

– Думаю, каждый футболист любит забивать, но мне как защитнику больше нравится, когда моя команда играет «на ноль». Мне тот период запомнился тем, что был очень хороший коллектив. Понятно, что первый круг был смазан, потому что тогда была новая команда, мы притирались друг к другу. Весной уже точечно усилились, появилось больше сыгранности и результаты улучшились. Очень интересно было работать под руководством Андрея Мельничука.

– Ты уже успел принять участие в тренировочном процессе. Как тебя принял коллектив и с кем ты раньше был знаком?

– Коллектив принял довольно неплохо. Очень дружеская команда, ребята много шутят. Мне нравится, когда в коллективе хорошая атмосфера, в то время, когда делается большое дело. В такой обстановке все перегрузки переносятся лучше. Я играл против многих ребят, но в одной команде был только с Иваном Тищенко – в молодежке «Александрии», и Иваном Пономаренко еще в академии «Днепра». С ними я и знаком лучше всего. Надеюсь, что сейчас мне не понадобится много времени на адаптацию.

– В центре защиты «Буковины» тебя ждет очень жесткая конкуренция, в команде много хороших центральных защитников. Как относишься к этой конкуренции?

– Да, я посмотрел на состав команды и действительно в ней много центральных защитников. Я считаю, что конкуренция – это хорошо. Ты всегда понимаешь, что за твоей спиной стоит очередь, и тебе необходимо постоянно работать и отдаваться по максимуму на каждой тренировке. Полагаю, что при такой конкуренции работать интереснее.

– Раньше ты в «Буковине» выступал под 88-м номером, а сейчас взял 37-й. Объясни свое решение.

– Ну, тогда и выбора особенного не было (смеется). А сейчас... Вообще-то я люблю 3-й и 5-й номера, но они заняты. А под 37-м я играл в «Полесье» и еще мне как болельщику «Ливерпуля» нравилась игра Мартина Шкртела, а он выступал в «Ливерпуле» именно под 37-м номером. Я всегда, когда заняты 3-й и 5-й номера, беру себе 37-й.

– Очень банальный вопрос: какие цели ставишь перед собой в «Буковине»? Как личные, так и командные.

– Если личные, то, конечно, хочется прогрессировать с каждой тренировкой, с каждой игрой, стать частью команды, которая смогла бы достичь поставленных руководством целей. Хочется приносить команде на поле максимальную пользу. Конечно же, каждый футболист хочет играть в стартовом составе – это нормальное явление. Главное – хочется здесь наслаждаться футболом!