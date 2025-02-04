ОФИЦИАЛЬНО. Второе пришествие. Буковина приобрела защитника Миная

Участник Первой лиги Украины «Буковина» официально подписала контракт с центральным защитником «Миная» Кириллом Прокопчуком.

На официальном сайте клуба отмечено, что стороны заключили договор о сотрудничестве до лета 2026 года. Выступать Кирилл в команде будет под 37-м номером.

В составе «Миная» игрок провел чуть больше года, присоединившись к коллективу зимой 2024. За «лис» Прокопчук отыграл 26 матчей, оформив результативную передачу и забив один мяч.

Интересно, что защитник уже представлял цвета команды из Черновцов. Кирилл провел целый сезон-2022/23 в составе «Буковины», сыграв в 19-ти официальных матчах.

Ранее наша редакция отмечала, что Прокопчук вместе с Родионом Плаксой находятся в расположении «Буковины».