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Украина. Первая лига
04 февраля 2025, 11:56 | Обновлено 04 февраля 2025, 12:01
519
0

ОФИЦИАЛЬНО. Второе пришествие. Буковина приобрела защитника Миная

Кирилл Прокопчук вернулся в клуб из Черновцов

04 февраля 2025, 11:56 | Обновлено 04 февраля 2025, 12:01
519
0
ОФИЦИАЛЬНО. Второе пришествие. Буковина приобрела защитника Миная
ФК Буковина. Кирилл Прокопчук

Участник Первой лиги Украины «Буковина» официально подписала контракт с центральным защитником «Миная» Кириллом Прокопчуком.

На официальном сайте клуба отмечено, что стороны заключили договор о сотрудничестве до лета 2026 года. Выступать Кирилл в команде будет под 37-м номером.

В составе «Миная» игрок провел чуть больше года, присоединившись к коллективу зимой 2024. За «лис» Прокопчук отыграл 26 матчей, оформив результативную передачу и забив один мяч.

Интересно, что защитник уже представлял цвета команды из Черновцов. Кирилл провел целый сезон-2022/23 в составе «Буковины», сыграв в 19-ти официальных матчах.

Ранее наша редакция отмечала, что Прокопчук вместе с Родионом Плаксой находятся в расположении «Буковины».

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Кирилл Прокопчук Буковина Черновцы Минай Первая лига Украины трансферы
Андрій Вітренко Источник: ФК Буковина
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