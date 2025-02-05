Цыганков – вне топ-10. Рейтинг зарплат в Жироне

Украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков не попал даже в десятку самых высокооплачиваемых игроков в своем клубе, согласно данным ресурса Capology.

23-летний игрок получает 1,4 млн евро в год – это 11-й результат в команде. Больше него в «Жироне» зарабатывают сразу 10 футболистов.

Топ-10 рейтинга имеет следующий вид:

1. Артур – 5,21 млн евро в год

2. Давид Лопес – 3,75 млн евро в год

3. Ориоль Ромеу – 3,5 млн евро в год

4-5. Арно Данжума – 3,13 млн евро в год

4-5. Донни ван де Бек – 3,13 млн евро в год

6. Брайан Хиль – 2,5 млн евро в год

7. Порту – 1,8 млн евро в год

8. Дейли Блинд – 1,78 млн евро в год

9-10. Иван Мартин – 1,66 млн евро в год

9-10. Абель Руис – 1,66 млн евро в год

Информации о зарплате украинского вратаря «Жироны» Владислава Крапивцова ресурс не предоставляет.

Ранее главный тренер «Жироны» пожаловался, что Цыганков провел больше времени с травмами, чем на поле.