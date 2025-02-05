Цыганков – вне топ-10. Рейтинг зарплат в Жироне
Виктору еще есть куда расти
Украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков не попал даже в десятку самых высокооплачиваемых игроков в своем клубе, согласно данным ресурса Capology.
23-летний игрок получает 1,4 млн евро в год – это 11-й результат в команде. Больше него в «Жироне» зарабатывают сразу 10 футболистов.
Топ-10 рейтинга имеет следующий вид:
- 1. Артур – 5,21 млн евро в год
- 2. Давид Лопес – 3,75 млн евро в год
- 3. Ориоль Ромеу – 3,5 млн евро в год
- 4-5. Арно Данжума – 3,13 млн евро в год
- 4-5. Донни ван де Бек – 3,13 млн евро в год
- 6. Брайан Хиль – 2,5 млн евро в год
- 7. Порту – 1,8 млн евро в год
- 8. Дейли Блинд – 1,78 млн евро в год
- 9-10. Иван Мартин – 1,66 млн евро в год
- 9-10. Абель Руис – 1,66 млн евро в год
Информации о зарплате украинского вратаря «Жироны» Владислава Крапивцова ресурс не предоставляет.
Ранее главный тренер «Жироны» пожаловался, что Цыганков провел больше времени с травмами, чем на поле.
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