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  4. Цыганков – вне топ-10. Рейтинг зарплат в Жироне
Испания
05 февраля 2025, 16:27 |
399
0

Цыганков – вне топ-10. Рейтинг зарплат в Жироне

Виктору еще есть куда расти

05 февраля 2025, 16:27 |
399
0
Цыганков – вне топ-10. Рейтинг зарплат в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков не попал даже в десятку самых высокооплачиваемых игроков в своем клубе, согласно данным ресурса Capology.

23-летний игрок получает 1,4 млн евро в год – это 11-й результат в команде. Больше него в «Жироне» зарабатывают сразу 10 футболистов.

Топ-10 рейтинга имеет следующий вид:

  • 1. Артур – 5,21 млн евро в год
  • 2. Давид Лопес – 3,75 млн евро в год
  • 3. Ориоль Ромеу – 3,5 млн евро в год
  • 4-5. Арно Данжума – 3,13 млн евро в год
  • 4-5. Донни ван де Бек – 3,13 млн евро в год
  • 6. Брайан Хиль – 2,5 млн евро в год
  • 7. Порту – 1,8 млн евро в год
  • 8. Дейли Блинд – 1,78 млн евро в год
  • 9-10. Иван Мартин – 1,66 млн евро в год
  • 9-10. Абель Руис – 1,66 млн евро в год

Информации о зарплате украинского вратаря «Жироны» Владислава Крапивцова ресурс не предоставляет.

Ранее главный тренер «Жироны» пожаловался, что Цыганков провел больше времени с травмами, чем на поле.

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Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу зарплаты финансы Артур Мело Давид Лопес Сильва Ориоль Ромеу Арно Данжума Груневелд Донни ван де Бек Брайан Хиль Сальватьерра Кристиан Португес Дэйли Блинд Иван Мартин Абель Руис рейтинг
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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