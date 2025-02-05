Кирилл ПРОКОПЧУК: «Защищать цвета Миная было честью»

Центральный защитник «Миная» Кирилл Прокопчук сменил клуб. Игрок продолжит карьеру в «Буковине». Прокопчук трогательно попрощался с болельщиками и поблагодарил «Минай» за проведенное в команде время.

«Благодарю «Минай» за этот год. Много воспоминаний остается о Закарпатье, команде. Конечно, эмоции были разными – как положительные, так и отрицательные. Но надолго со мной останутся только хорошие воспоминания.

Я благодарю руководство и тренерский штаб во главе с Желько Любеновичем, который доверил мне место в составе команды в УПЛ. Мне дали возможность проявить себя на самом высоком уровне украинского футбола. Это было честью для меня – защищать цвета «Миная» в УПЛ.

Понятно, что были ошибки, были неудачные игры, но было много хороших с успешным результатом матчей. Я всегда выкладывался по полной, старался делать все зависящее от меня для побед.

Я искренне благодарю болельщиков. Их поддержка прошлой весной стала одним из ключевых факторов наших побед. Именно благодаря болельщикам мы удачно выступили тогда.

Благодарен каждому работнику клуба – медиаотделу, персоналу, врачам, массажистам, администратору. Очень благодарен всем за совместную работу. Ребят благодарю, с которыми я играл. Было очень приятно работать в таком коллективе.

Тем, кто остается в команде – желаю добиться цели и улучшить результаты в весенней части чемпионата.

Спасибо, Ужгород! Я не буду прощаться с «Минаем». Я говорю «до встречи».