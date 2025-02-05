Украинский вратарь Георгий Бущан может получить первую награду уже после первого матча за саудовский «Аль-Шабаб».

Сейв 30-летнего футболиста, который он сделал в поединке 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Эттифака» (3:1), претендует на звание лучшего сейва недели в Про-лиге.

Всего в матче против «Аль-Эттифака», несмотря на 3 пропущенных мяча, Георгий Бущан достойно себя проявил, совершив 4 сейва и отдав 21 точную передачу с 21 попытки.

ВИДЕО. Бущан претендует на награду в Саудовской Аравии