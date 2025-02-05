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  4. ВИДЕО. Бущан претендует на награду в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
05 февраля 2025, 15:04 | Обновлено 05 февраля 2025, 15:40
1574
2

ВИДЕО. Бущан претендует на награду в Саудовской Аравии

Сейв Георгия может быть признан лучшим на неделе

05 февраля 2025, 15:04 | Обновлено 05 февраля 2025, 15:40
1574
2
ВИДЕО. Бущан претендует на награду в Саудовской Аравии
ФК Аль-Шабаб. Георгий Бущан

Украинский вратарь Георгий Бущан может получить первую награду уже после первого матча за саудовский «Аль-Шабаб».

Сейв 30-летнего футболиста, который он сделал в поединке 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Эттифака» (3:1), претендует на звание лучшего сейва недели в Про-лиге.

Всего в матче против «Аль-Эттифака», несмотря на 3 пропущенных мяча, Георгий Бущан достойно себя проявил, совершив 4 сейва и отдав 21 точную передачу с 21 попытки.

ВИДЕО. Бущан претендует на награду в Саудовской Аравии

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Георгий Бущан Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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zzg77
Молодець! Так тримати!
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Mark4854590
Непогано нашій зайшли. Таловєров відразу гравцем матчу став, Бущан претендує на найкращий сейв)
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0
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