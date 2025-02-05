Клуб MLS побил трансферный рекорд лиги, подписав игрока из Чемпионшипа
Эммануэль Латте-Лат присоединился к «Атланте Юнайтед»
Представитель MLS – «Атланта Юнайтед» – установила трансферный рекорд в истории лиги, оформив трансфер из английского Чемпионшипа.
Американская команда заплатила за форварда «Мидлсбро» Эммануэля Латте-Лата 21,25 млн евро. 26-летний африканский футболист подписал контракт до конца 2028 года с опцией возможного продления еще на один сезон. Стоит отметить, что сумма трансфера может увеличиться, так как стороны договорились о различных бонусах.
Переход Латте-Лата стал самым дорогим в истории MLS. Предыдущий продержался всего пару дней – в январе этого года форвард бельгийского «Серкль Брюгге» Кевин Денкей перебрался в «Цинциннати» за 15,3 млн евро.
В текущем сезоне Эммануэль Латте-Лат провел 31 матч за «Мидлсбро» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Барселона» нацелилась на трансфер португальского футболиста.
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