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  4. Ямал одобрил. Барселона нацелилась на трансфер португальской суперзвезды
Испания
04 февраля 2025, 23:44 |
244
0

Ямал одобрил. Барселона нацелилась на трансфер португальской суперзвезды

Каталонский гранд интересуется Рафаэлем Леау

04 февраля 2025, 23:44 |
244
0
Ямал одобрил. Барселона нацелилась на трансфер португальской суперзвезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Каталонская «Барселона» интересуется португальским вингером «Милана» Рафаэлем Леау, сообщает El Nacional.

По информации источника, испанский гранд хочет подписать 25-летнего футболиста. Более того, кандидатуру португальца одобрил Ламин Ямаль. В руководстве каталонского клуба понимают, что совершить подписание Рафаэля без трансфера на выход будет сложно. Ради этого «Барселону» могут покинуть Рональд Араухо и Френки де Йонг.

Президент испанского клуба Жоан Лапорта хочет привезти суперзвезду на Камп Ноу летом 2025 года.

В текущем сезоне Рафаэл Леау провел 30 матчей на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Флик решил попрощаться с тремя игроками« Барселоны».

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Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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