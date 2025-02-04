Ямал одобрил. Барселона нацелилась на трансфер португальской суперзвезды
Каталонский гранд интересуется Рафаэлем Леау
Каталонская «Барселона» интересуется португальским вингером «Милана» Рафаэлем Леау, сообщает El Nacional.
По информации источника, испанский гранд хочет подписать 25-летнего футболиста. Более того, кандидатуру португальца одобрил Ламин Ямаль. В руководстве каталонского клуба понимают, что совершить подписание Рафаэля без трансфера на выход будет сложно. Ради этого «Барселону» могут покинуть Рональд Араухо и Френки де Йонг.
Президент испанского клуба Жоан Лапорта хочет привезти суперзвезду на Камп Ноу летом 2025 года.
В текущем сезоне Рафаэл Леау провел 30 матчей на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Флик решил попрощаться с тремя игроками« Барселоны».
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