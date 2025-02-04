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  4. Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны
Испания
04 февраля 2025, 18:35 |
1135
2

Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны

Ансу Фати, Иньяки Пенья и Андреас Кристенсен не пригодились Ханс-Дитер Флику

04 февраля 2025, 18:35 |
1135
2
Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не рассчитывает на трех игроков испанского гранда, сообщает El Nacional.

По информации источника, немецкому специалисту не пригодился датский центрбэк Андреас Кристенсен, испанский форвард Ансу Фати и испанский голкипер Иньяки Пенья.

В «зоне риска» находятся Ферран Торрес, Пабло Торрес и Эрик Гарсия. В случае, если по одному из трех перечисленных игроков придет выгодное предложение, они могут покинуть клуб.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на французского страйкера из АПЛ.

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Ханс-Дитер Флик Андреас Кристенсен Иньяки Пенья Ансу Фати Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Ферран Торрес Эрик Гарсия Пабло Торре
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Комментарии 2
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Mark4854590
Тут ще треба враховувати фінансову ситуацію в Барселоні. Якщо буде пристойна пропозиція, то думаю можуть продати не тільки цих гравців
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0
Gargantua81
чем ему Пенья не угодил?  взял польского клоуна
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