Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не рассчитывает на трех игроков испанского гранда, сообщает El Nacional.

По информации источника, немецкому специалисту не пригодился датский центрбэк Андреас Кристенсен, испанский форвард Ансу Фати и испанский голкипер Иньяки Пенья.

В «зоне риска» находятся Ферран Торрес, Пабло Торрес и Эрик Гарсия. В случае, если по одному из трех перечисленных игроков придет выгодное предложение, они могут покинуть клуб.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на французского страйкера из АПЛ.