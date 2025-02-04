Четкий план. Флик решил попрощаться с тремя игроками Барселоны
Ансу Фати, Иньяки Пенья и Андреас Кристенсен не пригодились Ханс-Дитер Флику
Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не рассчитывает на трех игроков испанского гранда, сообщает El Nacional.
По информации источника, немецкому специалисту не пригодился датский центрбэк Андреас Кристенсен, испанский форвард Ансу Фати и испанский голкипер Иньяки Пенья.
В «зоне риска» находятся Ферран Торрес, Пабло Торрес и Эрик Гарсия. В случае, если по одному из трех перечисленных игроков придет выгодное предложение, они могут покинуть клуб.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на французского страйкера из АПЛ.
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