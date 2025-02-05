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  4. Николай ПАВЛОВ: «Клубам УПЛ матчей хватает. Другие хотят играть больше»
Кубок Украины
05 февраля 2025, 12:31 |
252
1

Николай ПАВЛОВ: «Клубам УПЛ матчей хватает. Другие хотят играть больше»

Именитый тренер – о возможных изменениях в Кубке Украины

05 февраля 2025, 12:31 |
252
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Николай ПАВЛОВ: «Клубам УПЛ матчей хватает. Другие хотят играть больше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Павлов

Легендарный украинский тренер Николай Павлов поделился мнением о возможных изменениях в формате Кубка Украины:

«Клубам УПЛ матчей хватает, тем временем клубы Первой, Второй и даже любительской лиг хотят больше времени проводить в розыгрыше национального Кубка. Сейчас имеем предварительный этап, на котором команда сыграла один матч, проиграла – на этом судьба в Кубке для нее закончилась.

Сами соревнования длятся почти год. Думаю, специалисты будут искать такой формат, что позволит командам сыграть больше матчей именно на предыдущих этапах. Или это будут группы, или какой-то сложный формат плей-офф – увидим», – рассказав Павлов.

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» рассказал, что формат Кубка Украины нужно реформировать.

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Кубок Украины по футболу Николай Павлов
Николай Титюк Источник
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Можливо, для клубів нижчих ліг і потрібно більше матчів. Але важливо їх проводити на нормальних полях, в придатний для футболу час. А не в болоті чи на замерзлому болоті
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