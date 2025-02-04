«Надо что-то менять». Легенда Динамо хочет реформировать Кубок Украины
Олег Лужный заявил, что в УАФ уже работают над этим
Легендарный защитник киевского Динамо Олег Лужный предложил внести некоторые реформы в розыгрыш Кубка Украины. Специалист заявил, что впереди кропотливая работа над этим.
«Мы проводим розыгрыш Кубка в таком формате уже лет 50. И даже машина так долго не ездит. Надо что-то менять, усовершенствовать, чтобы идти в ногу со временем. Каким будет новый формат – неизвестно. Впереди шла работа в комитетах, анализ всех возможных форматов.
Когда выйдем на какие-то финальные версии, передадим их УАФ для окончательного рассмотрения и утверждения», – сказал Лужный.
Ранее бывший форвард донецкого «Шахтера» объяснил, почему перешел в киевское «Динамо».
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