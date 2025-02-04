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Кубок Украины
04 февраля 2025, 12:51 |
481
2

«Надо что-то менять». Легенда Динамо хочет реформировать Кубок Украины

Олег Лужный заявил, что в УАФ уже работают над этим

04 февраля 2025, 12:51 |
481
2
«Надо что-то менять». Легенда Динамо хочет реформировать Кубок Украины
ФК Динамо Киев. Олег Лужный

Легендарный защитник киевского Динамо Олег Лужный предложил внести некоторые реформы в розыгрыш Кубка Украины. Специалист заявил, что впереди кропотливая работа над этим.

«Мы проводим розыгрыш Кубка в таком формате уже лет 50. И даже машина так долго не ездит. Надо что-то менять, усовершенствовать, чтобы идти в ногу со временем. Каким будет новый формат – неизвестно. Впереди шла работа в комитетах, анализ всех возможных форматов.

Когда выйдем на какие-то финальные версии, передадим их УАФ для окончательного рассмотрения и утверждения», – сказал Лужный.

Ранее бывший форвард донецкого «Шахтера» объяснил, почему перешел в киевское «Динамо».

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Олег Лужный Кубок Украины по футболу Динамо Киев
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 2
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serhiy
Щоб Шахтар від Агобізнеса вже в першому колі вилітав ).
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