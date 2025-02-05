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Англия
05 февраля 2025, 23:49 | Обновлено 06 февраля 2025, 00:03
841
0

Анчелотти может покинуть Реал и тренировать другого украинца

Именитый итальянский тренер летом может вернуться в «Эвертон»

05 февраля 2025, 23:49 | Обновлено 06 февраля 2025, 00:03
841
0
Анчелотти может покинуть Реал и тренировать другого украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти может покинуть мадридский «Реал» в следующее лето.

У Анчелотти уже есть предложение из АПЛ. Итальянский тренер может вернуться в «Эвертон». Руководство «ирисок» планирует построить амбициозный проект и хочет вернуть в команду титулованного итальянского тренера. За «Эвертон» играет украинский фулбек Виталий Миколенко.

Анчелотти уже возглавлял «ирисок» с 2019 по 2021 после чего вернулся в «Реал».

Ранее сообщалось, что владельцы римского клуба «Рома» ведут переговоры с именитым итальянским специалистом Карло Анчелотти, который возглавляет испанский «Реал».

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Карло Анчелотти Эвертон назначение тренера чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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