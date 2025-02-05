Анчелотти может покинуть Реал и тренировать другого украинца

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти может покинуть мадридский «Реал» в следующее лето.

У Анчелотти уже есть предложение из АПЛ. Итальянский тренер может вернуться в «Эвертон». Руководство «ирисок» планирует построить амбициозный проект и хочет вернуть в команду титулованного итальянского тренера. За «Эвертон» играет украинский фулбек Виталий Миколенко.

Анчелотти уже возглавлял «ирисок» с 2019 по 2021 после чего вернулся в «Реал».

Ранее сообщалось, что владельцы римского клуба «Рома» ведут переговоры с именитым итальянским специалистом Карло Анчелотти, который возглавляет испанский «Реал».