Роман ГРИГОРЧУК: «Несколько футболистов у нас на просмотре»

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук рассказал о работе «фиолетовых» на трансферном рынке. Специалист заявил, что несколько футболистов находятся на просмотре.

– ЛНС уже пополнили защитник Александр Драмбаев и хавбеки Богдан Кушниренко и Вячеслав Танковский. Почему остановили выбор этих исполнителей и чего от них ожидаете?

– Я очень рад, что мы пригласили этих квалифицированных игроков. Они всем известны в украинском футболе. Мне даже не нужно давать им свойства. Думаю, что у нас они будут развиваться и становиться лучше. На каждого из них мы очень рассчитываем.

– Как себя проявляет защитник Шахтера Виктор Корниенко, находящийся в вашей команде на просмотре?

– Думаю, через неделю сможем предоставить официальную информацию.

– На этом селекция не завершается?

– Да, мы продолжаем поиск игроков. Несколько футболистов у нас на просмотре. Фамилии называть не буду.