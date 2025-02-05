Роман ГРИГОРЧУК: «Несколько футболистов у нас на просмотре»
Тренер ЛНЗ рассказал о кадровой работе в зимнее трансферное окно
Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук рассказал о работе «фиолетовых» на трансферном рынке. Специалист заявил, что несколько футболистов находятся на просмотре.
– ЛНС уже пополнили защитник Александр Драмбаев и хавбеки Богдан Кушниренко и Вячеслав Танковский. Почему остановили выбор этих исполнителей и чего от них ожидаете?
– Я очень рад, что мы пригласили этих квалифицированных игроков. Они всем известны в украинском футболе. Мне даже не нужно давать им свойства. Думаю, что у нас они будут развиваться и становиться лучше. На каждого из них мы очень рассчитываем.
– Как себя проявляет защитник Шахтера Виктор Корниенко, находящийся в вашей команде на просмотре?
– Думаю, через неделю сможем предоставить официальную информацию.
– На этом селекция не завершается?
– Да, мы продолжаем поиск игроков. Несколько футболистов у нас на просмотре. Фамилии называть не буду.
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