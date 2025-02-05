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Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 11:07 | Обновлено 05 февраля 2025, 11:09
323
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Несколько футболистов у нас на просмотре»

Тренер ЛНЗ рассказал о кадровой работе в зимнее трансферное окно

05 февраля 2025, 11:07 | Обновлено 05 февраля 2025, 11:09
323
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Несколько футболистов у нас на просмотре»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Григорчук

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук рассказал о работе «фиолетовых» на трансферном рынке. Специалист заявил, что несколько футболистов находятся на просмотре.

– ЛНС уже пополнили защитник Александр Драмбаев и хавбеки Богдан Кушниренко и Вячеслав Танковский. Почему остановили выбор этих исполнителей и чего от них ожидаете?

– Я очень рад, что мы пригласили этих квалифицированных игроков. Они всем известны в украинском футболе. Мне даже не нужно давать им свойства. Думаю, что у нас они будут развиваться и становиться лучше. На каждого из них мы очень рассчитываем.

– Как себя проявляет защитник Шахтера Виктор Корниенко, находящийся в вашей команде на просмотре?

– Думаю, через неделю сможем предоставить официальную информацию.

– На этом селекция не завершается?

– Да, мы продолжаем поиск игроков. Несколько футболистов у нас на просмотре. Фамилии называть не буду.

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Роман Григорчук ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Вячеслав Танковский Александр Драмбаев Богдан Кушниренко Виктор Корниенко трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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