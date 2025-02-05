Григорчук рассказал, почему Русин, Андриевский и Шепелев не перешли в ЛНЗ

Главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук объяснил, почему черкасскому клубу не удалось договориться о переходах Назария Русина, Владимира Шепелева и Александра Андриевского.

– Владимир Шепелев, Александр Андриевский, Назарий Русин – все эти фамилии так или иначе звучали этой зимой вокруг ЛНЗ, однако в итоге игроки оказались в других командах. Почему не удалось договориться?

– Мы переговорили не только с теми футболистами, которых вы назвали, но и с большим количеством. Пожалуй, это десяток известных игроков, с которыми старались общаться и делать предложения. Однако не все так просто. Возникают моменты, которые нельзя преодолеть, и, к сожалению, они не у нас.

– Говорят, с Русиным у вас вообще в Черноморце возник отличный контакт, хотя он даже не успел провести под вашим руководством ни одного официального матча перед полномасштабным вторжением.

– Ну, относительно Русина вам могу сказать без секретов, что я его не только уважаю, а люблю как человека и футболиста. Поэтому мое отношение к нему просто колоссальное.

Сейчас Александр Андриевский выступает за «Полесье», Владимир Шепалев присоединился к «Александрии», а Назарий Русин – играет за «Хайдук».