Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футбольных клубов за всю историю футбола.

Первую строчку рейтинга получила «Барселона» сезона 2008/09, которую тренировал Жузеп Гвардиола. Каталонцы в том сезоне выиграли все возможные трофеи и стали первым испанским клубом, который получил требл. Второе место занял легендарный «Аякс» сезона 1971/72, а «Реал» 1956/57 получил бронзовую позицию.

«Реал» 2016/17 годов, который возглавлял Зидан, получил четвертую строчку, а на пятой позиции разместился «Манчестер Юнайтед» 1998/99, который выиграл требл и в зрелищном финале Лиги чемпионов обыграл «Баварию» (2:1).

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших команд в истории футбола от GiveMeSport