ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Амориму. Защитник МЮ неожиданно сменил клуб
Тирелл Маласия перебрался в ПСВ
Нидерландский защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласия продолжит карьеру в составе ПСВ. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, защитник перебрался в ПСВ на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию выкупа контракта. По данным инсайдера Фабрицио Романо, активировать ее ПСВ сможет за 10 миллионов евро.
Сообщается, что ПСВ будет в полном объеме выплачивать зарплату игроку. Также МЮ получит 30% от следующего трансфера футболиста.
В нынешнем сезоне Маласия провел всего девять матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.
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