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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Амориму. Защитник МЮ неожиданно сменил клуб
Англия
05 февраля 2025, 08:32 |
626
1

ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Амориму. Защитник МЮ неожиданно сменил клуб

Тирелл Маласия перебрался в ПСВ

05 февраля 2025, 08:32 |
626
1
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Амориму. Защитник МЮ неожиданно сменил клуб
ПСВ. Тирелл Маласия

Нидерландский защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласия продолжит карьеру в составе ПСВ. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, защитник перебрался в ПСВ на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию выкупа контракта. По данным инсайдера Фабрицио Романо, активировать ее ПСВ сможет за 10 миллионов евро.

Сообщается, что ПСВ будет в полном объеме выплачивать зарплату игроку. Также МЮ получит 30% от следующего трансфера футболиста.

В нынешнем сезоне Маласия провел всего девять матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК ПСВ
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kryakr
толковий защ же був
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