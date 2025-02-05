ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Амориму. Защитник МЮ неожиданно сменил клуб

Нидерландский защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласия продолжит карьеру в составе ПСВ. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, защитник перебрался в ПСВ на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию выкупа контракта. По данным инсайдера Фабрицио Романо, активировать ее ПСВ сможет за 10 миллионов евро.

Сообщается, что ПСВ будет в полном объеме выплачивать зарплату игроку. Также МЮ получит 30% от следующего трансфера футболиста.

В нынешнем сезоне Маласия провел всего девять матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.