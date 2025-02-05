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Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 14:23 | Обновлено 05 февраля 2025, 14:36
185
0

ВИДЕО. Теннисбол для Динамо. Возвращение к работе после выходных

Киевская команда возобновила тренировки после нескольких дней паузы

05 февраля 2025, 14:23 | Обновлено 05 февраля 2025, 14:36
185
0
ВИДЕО. Теннисбол для Динамо. Возвращение к работе после выходных
ФК Динамо

Во вторник, 4 февраля, основная команда «Динамо» возобновила командные тренировки после трех дней отдыха, которые игрокам предоставил тренерский штаб после игры Лиги Европы с РФШ (1:0) в Гамбурге.

Некоторые футболисты использовали предоставленные выходные на отдых, другие – на восстановление после травм или лечение от вируса, выбившего из тренировочного режима нескольких игроков.

4 февраля киевская команда провела одну тренировку на поле. Оно началось с нескольких кругов пробежки, а также разминки и растяжки. После этого команда перешла к работе над короткими передачами, разбившись на четверки и двигаясь между тренировочными стойками и фишками. Дальше было держание мяча в квадратах, а завершилось втягивающее занятие игрой в теннисбол.

Во время этой завершающей части зимних сборов в Турции «Динамо» запланировало проведение уже трех контрольных матчей. Соперниками «бело-синих» будут северомакедонская «Шкендия» (6 февраля), датский «Эсбьерг» (10 февраля) и румынская «Чиксереда» Меркуря-Чук (11 февраля).

Первый матч Украинской Премьер-лиги после зимнего перерыва «Динамо» проведет 23 февраля в Киеве, когда будет принимать «Карпаты».

ВИДЕО. Теннисбол для Динамо. Возвращение к работе после выходных

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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