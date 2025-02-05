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05 февраля 2025, 06:12 | Обновлено 05 февраля 2025, 07:25
59
0

ВИДЕО. Динамо U-19 продолжает подготовку к матчу Юношеской лиги с Аталантой

С юношеской командой готовятся Суркис, Захарченко, Саленко и Пономаренко

05 февраля 2025, 06:12 | Обновлено 05 февраля 2025, 07:25
59
0
ВИДЕО. Динамо U-19 продолжает подготовку к матчу Юношеской лиги с Аталантой
ФК Динамо U-19

Юношеская команда «Динамо» U-19 уже через неделю в поединке Юношеской лиги УЕФА встретится с итальянской «Аталантой».

К игре команда Игоря Костюка готовится рядом с основой киевлян. И пока первая команда получила три выходных дня после матчей Лиги Европы, динамовские юноши только готовятся к еврокубковому выступлению.

«Динамо» U19 проводит завершающие контрольные матчи перед игрой с «Аталантой». В преддверии последнего спарринга «бело-синие» провели насыщенное игровое занятие. После разминки команда работала над тактическими элементами, построением и завершением атак. Далее полевые игроки отработали удары по воротам, которые по очереди защищали голкиперы.

Вместе с командой в игру Юношеской лиги УЕФА готовятся Вячеслав Суркис, Владислав Захарченко, Роман Саленко и Матвей Пономаренко. Все четверо были в заявке первой команды в игре с РФШ в Гамбурге, а Саленко и Пономаренко вышли на поле, как и в предыдущем матче Лиги Европы против «Галатасарая». Игра в Стамбуле стала для обоих дебютной в еврокубках на взрослом уровне.

Динамо будет принимать Аталанту в Турции, а именно в Манавгате, на поле Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi. Этот матч состоится 11 февраля.

ВИДЕО. Динамо U-19 продолжает подготовку к матчу Юношеской лиги с Аталантой

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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