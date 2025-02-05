Украина. Первая лига05 февраля 2025, 03:47 | Обновлено 05 февраля 2025, 04:49
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Полузащитник Буковины прибыл в расположение клуба ЮКСА
Орест Панчишин может сменить клуб в зимнее межсезонье
05 февраля 2025, 03:47 | Обновлено 05 февраля 2025, 04:49
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Полузащитник черновицкой «Буковины» Орест Панчишин находится в расположении клуба ЮКСА Тарасовка, сообщил журналист Дмитрий Венков.
Пока неизвестно, будет ли это полноценный трансфер или только игрок проходит просмотр.
В первой части сезона 24-летний хавбек играл на правах аренды за «Кремень», проведя 12 матчей без результативных действий.
Панчишин является воспитанником львовских «Карпат» и раньше выступал за «Минай».
ЮКСА занимает 7 место в Чемпионской группе Первой лиги, имея в своем активе 22 очка.
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