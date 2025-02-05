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Украина. Первая лига
05 февраля 2025, 03:47 | Обновлено 05 февраля 2025, 04:49
72
0

Полузащитник Буковины прибыл в расположение клуба ЮКСА

Орест Панчишин может сменить клуб в зимнее межсезонье

05 февраля 2025, 03:47 | Обновлено 05 февраля 2025, 04:49
72
0
Полузащитник Буковины прибыл в расположение клуба ЮКСА
ФК Буковина. Орест Панчишин

Полузащитник черновицкой «Буковины» Орест Панчишин находится в расположении клуба ЮКСА Тарасовка, сообщил журналист Дмитрий Венков.

Пока неизвестно, будет ли это полноценный трансфер или только игрок проходит просмотр.

В первой части сезона 24-летний хавбек играл на правах аренды за «Кремень», проведя 12 матчей без результативных действий.

Панчишин является воспитанником львовских «Карпат» и раньше выступал за «Минай».

ЮКСА занимает 7 место в Чемпионской группе Первой лиги, имея в своем активе 22 очка.

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Буковина Черновцы Богдан Панчишин трансферы трансферы УПЛ ЮКСА Тарасовка Кремень Кременчуг Первая лига Украины Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
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