Полузащитник Буковины прибыл в расположение клуба ЮКСА

Полузащитник черновицкой «Буковины» Орест Панчишин находится в расположении клуба ЮКСА Тарасовка, сообщил журналист Дмитрий Венков.

Пока неизвестно, будет ли это полноценный трансфер или только игрок проходит просмотр.

В первой части сезона 24-летний хавбек играл на правах аренды за «Кремень», проведя 12 матчей без результативных действий.

Панчишин является воспитанником львовских «Карпат» и раньше выступал за «Минай».

ЮКСА занимает 7 место в Чемпионской группе Первой лиги, имея в своем активе 22 очка.