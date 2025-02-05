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Лига наций
05 февраля 2025, 03:31 | Обновлено 05 февраля 2025, 04:20
9
0

Открыта продажа билетов на матч Украины в плей-офф Лиги наций с Бельгией

Поединок пройдет 20 марта в 20:45 в испанском городе Мурсия

05 февраля 2025, 03:31 | Обновлено 05 февраля 2025, 04:20
9
0
Открыта продажа билетов на матч Украины в плей-офф Лиги наций с Бельгией
УАФ

Стартовала продажа билетов на поединок плей-офф Лиги наций 2024/25 Украина – Бельгия, который состоится 20 марта, начало – в 20:45 по местному времени. Команды сыграют в испанском городе Мурсия на стадионе Enrique Roca De Murcia.

Один болельщик может приобрести до четырех билетов. Стоимость одного билета стартует от 30 евро. Продажа билетов будет производиться в два этапа.

Первый этап. С целью привлечения на трибуны как можно большего количества граждан Украины и поддержки национальной сборной команды после регистрации болельщика и выбора места покупателю необходимо пройти авторизацию через Дія.Підпис.

Второй этап. Граждане других стран, которые болеют сине-желтыми, кроме белорусов и россии, смогут приобрести билеты после первого этапа продаж.

Условия приобретения билетов: перейти по ссылке, зарегистрироваться, указав латинскими буквами свои имя и фамилию, номер мобильного телефона, электронный адрес, номер и серию паспорта (ID-документа), выбрать желаемую категорию и количество билетов, внести данные каждого болельщика, выбрать способ оплаты В первые два дня с начала продажи билеты можно будет приобрести только по криптовалюте, затем будут добавлены другие способы оплаты. На указанный при покупке электронный адрес поступит билет, который необходимо распечатать перед матчем или загрузить на мобильный телефон.

Билеты обмену и возврату не подлежат. Для детей до шести лет вход на стадион бесплатный без предоставления отдельного места. Билеты нужно распечатать в хорошем качестве для быстрого считывания штрихкода при входе на стадион. Или же можно это сделать с экрана телефона, настройте яркость вашего устройства на 100%, разместив QR-код в верхней части экрана.

В УАФ призывают болельщиков Будьте очень внимательны при покупке билетов и входе на трибуну. Поскольку выбранный билет действителен только на трибуну, которая на нем указана. Перед сканированием билета болельщику убедитесь, что заходит с правильной стороны стадиона на нужную трибуну. Название трибуны указано на билете, а также билете на карте стадиона.

Считывание кодов на билетах будет происходить с помощью ручных сканеров. Подготовьте билет заранее и после сканирования болельщик должен быть готов к проверке вещей. Ворота стадиона открываются за два часа до начала матча. В УАФ призывают поддержать национальную сборную Украины, одевать сине-желтые наряды и брать с собой разрешенную патриотическую атрибутику.

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Лига наций билеты сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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