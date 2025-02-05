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  4. Ангелина КАЛИНИНА: «Я не букмекерская контора, чтобы оценивать свои шансы»
WTA
05 февраля 2025, 03:48 |
28
0

Ангелина КАЛИНИНА: «Я не букмекерская контора, чтобы оценивать свои шансы»

Украинка прокомментировала победу над Еленой-Габриэлой Русе в 1-м раунде Клуж-Напоки

05 февраля 2025, 03:48 |
28
0
Ангелина КАЛИНИНА: «Я не букмекерская контора, чтобы оценивать свои шансы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена-Габриэла Русе и Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу над Еленой-Габриэлой Русе в 1-м раунде турнира WTA 250 в Клуж-Напоке:

«Должна отметить, что играть с Габби непросто везде. Это был очень напряженный матч, и мы сыграли множество геймов с «больше-меньше». Некоторые из них сложились в мою пользу, и это был действительно отличный, качественный матч.

Как я оцениваю свои шансы на этом турнире? Я не букмекерская контора, чтобы оценивать свои шансы. Я воспринимаю каждый матч по отдельности. Я никогда не смотрю сетку, потому что каждый игрок, который здесь находится, заслужил свое место. Я просто сосредоточена на следующем поединке. Посмотрим, что будет во втором круге. Все просто».

В 1/8 финала соревнований в Румынии украинка сыграет против Сюзан Ламенс.

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Ангелина Калинина – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина Елена-Габриэла Русе WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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