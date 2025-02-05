Ангелина КАЛИНИНА: «Я не букмекерская контора, чтобы оценивать свои шансы»

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу над Еленой-Габриэлой Русе в 1-м раунде турнира WTA 250 в Клуж-Напоке:

«Должна отметить, что играть с Габби непросто везде. Это был очень напряженный матч, и мы сыграли множество геймов с «больше-меньше». Некоторые из них сложились в мою пользу, и это был действительно отличный, качественный матч.

Как я оцениваю свои шансы на этом турнире? Я не букмекерская контора, чтобы оценивать свои шансы. Я воспринимаю каждый матч по отдельности. Я никогда не смотрю сетку, потому что каждый игрок, который здесь находится, заслужил свое место. Я просто сосредоточена на следующем поединке. Посмотрим, что будет во втором круге. Все просто».

В 1/8 финала соревнований в Румынии украинка сыграет против Сюзан Ламенс.