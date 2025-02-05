Источник: в Металлисте 1925 определились с судьбой опального защитника

32-летний защитник Максим Жичиков, который в этом сезоне оказался в немилости «Металлисте 1925», останется на полгода в харьковском клубе.

Стороны не договорились об условиях расторжения контракта, поэтому решили выполнять соглашение до его завершения – 30 июня 2025 года.

Максим будет готовиться ко второй части сезона вместе со второй командой клуба, которая проведет сборы во Львове.

В текущем сезоне Жичиков принял участие в 2 матчах харьковского «Металлиста 1925» в Первой лиге, 3 поединках Кубка Украины и 1 встрече за вторую команду во Второй лиге.