Украина. Первая лига05 февраля 2025, 02:59 | Обновлено 05 февраля 2025, 03:34
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Источник: в Металлисте 1925 определились с судьбой опального защитника
Ближайшие полгода до окончания контракта защитник проведет во второй команде
05 февраля 2025, 02:59 | Обновлено 05 февраля 2025, 03:34
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32-летний защитник Максим Жичиков, который в этом сезоне оказался в немилости «Металлисте 1925», останется на полгода в харьковском клубе.
Стороны не договорились об условиях расторжения контракта, поэтому решили выполнять соглашение до его завершения – 30 июня 2025 года.
Максим будет готовиться ко второй части сезона вместе со второй командой клуба, которая проведет сборы во Львове.
В текущем сезоне Жичиков принял участие в 2 матчах харьковского «Металлиста 1925» в Первой лиге, 3 поединках Кубка Украины и 1 встрече за вторую команду во Второй лиге.
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