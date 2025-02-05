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Украина. Первая лига
05 февраля 2025, 02:59 | Обновлено 05 февраля 2025, 03:34
125
0

Источник: в Металлисте 1925 определились с судьбой опального защитника

Ближайшие полгода до окончания контракта защитник проведет во второй команде

05 февраля 2025, 02:59 | Обновлено 05 февраля 2025, 03:34
125
0
Источник: в Металлисте 1925 определились с судьбой опального защитника
Металлист 1925. Максим Жичиков

32-летний защитник Максим Жичиков, который в этом сезоне оказался в немилости «Металлисте 1925», останется на полгода в харьковском клубе.

Стороны не договорились об условиях расторжения контракта, поэтому решили выполнять соглашение до его завершения – 30 июня 2025 года.

Максим будет готовиться ко второй части сезона вместе со второй командой клуба, которая проведет сборы во Львове.

В текущем сезоне Жичиков принял участие в 2 матчах харьковского «Металлиста 1925» в Первой лиге, 3 поединках Кубка Украины и 1 встрече за вторую команду во Второй лиге.

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Металлист 1925 Максим Жичиков трансферы трансферы УПЛ Дмитрий Венков Металлист 1925-2 Харьков Первая лига Украины Вторая лига Украины
Николай Степанов Источник: Telegram
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