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  4. ПСЖ вышел в четвертьфинал Кубка Франции, Лилль сенсационно вылетел
Кубок Франции
Лилль
04.02.2025 20:00 – FT 1 : 1
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Дюнкерк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
05 февраля 2025, 01:23 | Обновлено 05 февраля 2025, 01:37
68
0

ПСЖ вышел в четвертьфинал Кубка Франции, Лилль сенсационно вылетел

Лилль в серии пенальти уступил команде Дюнкерк, пропустив на 90+6 минуте

05 февраля 2025, 01:23 | Обновлено 05 февраля 2025, 01:37
68
0
ПСЖ вышел в четвертьфинал Кубка Франции, Лилль сенсационно вылетел
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

Вечером 4 февраля состоялись поединки 1/8 финала Кубка Франции.

«ПСЖ» переиграл «Ле Ман» (2:0), клуб третьего дивизиона, благодаря голам Дезире Дуэ и Брэдли Баркола и вышел в четвертьфинал.

Клуб второго дивизиона «Дюнкерк» сенсационно обыграл на выезде «Лилль» в серии пенальти (1:1, пен. 5:4). Интересно, что гости спаслись от поражения, забив на 90+6 минуте.

Участник Лиги чемпионов «Брест» в гостях нанес поражение клубу Труа из второго дивизиона со счетом 2:1.

В остальных матчам стадии 1/8 финала 5 февраля сыграют: Бриошен [D4] – Ницца, Тулуза – Генгам [D2], Канн [D4] – Див-Кабург [D5], Страсбург – Анже, а 6 февраля состоится матч Бургуен-Жалье [D5] – Реймс.

Кубок Франции. 1/8 финала, 4 февраля

Ле-Ман – ПСЖ – 0:2

Голы: Дезире Дуэ, 25, Брэдли Баркола, 71

Лилль – Дюнкерк – 1:1 (пен. 4:5)

Голы: Андре Гомеш, 85 – Кай Теган, 90+6

Труа – Брест – 1:2

Голы: Маньетти, 55 (автогол) – Ибрагим Салах, 49, Абдалла Сима, 90+2

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Юэн Жауэн (Дюнкерк).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Джуниор Сенневиль (Дюнкерк).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Чуба Акпом (Лилль).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Анто Секонго (Дюнкерк).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Алек Жоржен (Дюнкерк).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Опа Санганте (Дюнкерк).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Андре Гомеш (Лилль).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Митчелл Баккер (Лилль).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Этан Мбаппе (Лилль).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Кей Теджан (Дюнкерк).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Гомеш (Лилль).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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