ПСЖ вышел в четвертьфинал Кубка Франции, Лилль сенсационно вылетел

Вечером 4 февраля состоялись поединки 1/8 финала Кубка Франции.

«ПСЖ» переиграл «Ле Ман» (2:0), клуб третьего дивизиона, благодаря голам Дезире Дуэ и Брэдли Баркола и вышел в четвертьфинал.

Клуб второго дивизиона «Дюнкерк» сенсационно обыграл на выезде «Лилль» в серии пенальти (1:1, пен. 5:4). Интересно, что гости спаслись от поражения, забив на 90+6 минуте.

Участник Лиги чемпионов «Брест» в гостях нанес поражение клубу Труа из второго дивизиона со счетом 2:1.

В остальных матчам стадии 1/8 финала 5 февраля сыграют: Бриошен [D4] – Ницца, Тулуза – Генгам [D2], Канн [D4] – Див-Кабург [D5], Страсбург – Анже, а 6 февраля состоится матч Бургуен-Жалье [D5] – Реймс.

Кубок Франции. 1/8 финала, 4 февраля

Ле-Ман – ПСЖ – 0:2

Голы: Дезире Дуэ, 25, Брэдли Баркола, 71

Лилль – Дюнкерк – 1:1 (пен. 4:5)

Голы: Андре Гомеш, 85 – Кай Теган, 90+6

Труа – Брест – 1:2

Голы: Маньетти, 55 (автогол) – Ибрагим Салах, 49, Абдалла Сима, 90+2