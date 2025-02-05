Связь с окружением. Барселона нацелилась на трансфер талантливого защитника

Каталонская «Барселона» интересуется правым защитником «Альмерии» Марком Пубилем, сообщает Fichajes.

По информации источника, 21-летний футболист рассматривает испанским грандом как усиление правого фланга обороны, на котором на данный момент в команде могут сыграть Жюль Кунде и Эктор Форт.

Каталонский клуб поддерживал связь с окружением футболиста для того, чтобы убедиться в том, что он не подпишет соглашение с другим клубом.

«Альмерия», купившая Марка за 5 миллионов евро у «Леванте», не планирует отпуская игрока за сумму меньше чем 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Марк Пубиль провел 23 матча на клубном уровне и отличился 1 голевой передаче. Веб-портал Transfermarkt оценивает игрока молодежной сборной Испании в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что Флик определился с основным голкипером «Барселоны».