2 варианта. В Челси рассматривают трансферы талантливых нападающих

Лондонский «Челси» интересуется английским нападающим «Ипсвича» Лиамом Делапом и словенским страйкером «РБ Лейпциг» Беньямином Шешко, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб, который не усилил свою атаку зимо, планирует подписать игрока в линию атаки летом. Но Николас Джексон все равно останется вариантом номер 1 на позицию форварда.

В текущем сезоне Лиам Делап провел 24 матча на клубном уровне, забил 9 голов и отдал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Беньямин Шешко провел 29 матчей на клубном уровне, забил 14 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» подписал полузащитника.