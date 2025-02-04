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  4. 2 варианта. В Челси рассматривают трансферы талантливых нападающих
Англия
04 февраля 2025, 23:20 |
306
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2 варианта. В Челси рассматривают трансферы талантливых нападающих

Лима Делап и Беньямин Шешко находятся на радаре лондонского клуба

04 февраля 2025, 23:20 |
306
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2 варианта. В Челси рассматривают трансферы талантливых нападающих
Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Делап

Лондонский «Челси» интересуется английским нападающим «Ипсвича» Лиамом Делапом и словенским страйкером «РБ Лейпциг» Беньямином Шешко, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб, который не усилил свою атаку зимо, планирует подписать игрока в линию атаки летом. Но Николас Джексон все равно останется вариантом номер 1 на позицию форварда.

В текущем сезоне Лиам Делап провел 24 матча на клубном уровне, забил 9 голов и отдал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Беньямин Шешко провел 29 матчей на клубном уровне, забил 14 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» подписал полузащитника.

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Лиам Делап Беньямин Шешко трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги РБ Лейпциг Челси Ипсвич Николас Джексон
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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pol-55
Той Шешко нічого так.
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