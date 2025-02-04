2 варианта. В Челси рассматривают трансферы талантливых нападающих
Лима Делап и Беньямин Шешко находятся на радаре лондонского клуба
Лондонский «Челси» интересуется английским нападающим «Ипсвича» Лиамом Делапом и словенским страйкером «РБ Лейпциг» Беньямином Шешко, сообщает Fichajes.
По информации источника, английский клуб, который не усилил свою атаку зимо, планирует подписать игрока в линию атаки летом. Но Николас Джексон все равно останется вариантом номер 1 на позицию форварда.
В текущем сезоне Лиам Делап провел 24 матча на клубном уровне, забил 9 голов и отдал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
В текущем сезоне Беньямин Шешко провел 29 матчей на клубном уровне, забил 14 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» подписал полузащитника.
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