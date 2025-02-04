Будет топ-трансфер. Флуминенсе согласился продать своего форварда в Шахтер
Кауа Элиас перебирается в украинскую Премьер-лигу
Бразильский «Флуминенсе» согласился продать своего 18-летнего центрфорварда Кауа Элиаса в «Шахтер».
Сообщается, что стороны уже ударили по рукам и подписали соглашение, по условиям которого «горняки» заплатят за нападающего фиксированную сумму в 17 миллионов евро, а еще 2 миллиона евро «Флуминенсе» может получить в будущем в виде бонусов. Также за «трехцветными» останутся 10% экономических прав на Элиаса.
Во вторник Кауа Элиас вылетит в Европу, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Шахтером».
Ранее сообщалось, что трансфер Кауа Элиаса может стать третьим в списке наиболее дорогостоящих среди входящих в истории «Шахтера».
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