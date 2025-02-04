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Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 21:57 |
1273
6

Будет топ-трансфер. Флуминенсе согласился продать своего форварда в Шахтер

Кауа Элиас перебирается в украинскую Премьер-лигу

04 февраля 2025, 21:57 |
1273
6
Будет топ-трансфер. Флуминенсе согласился продать своего форварда в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Кауа Элиас

Бразильский «Флуминенсе» согласился продать своего 18-летнего центрфорварда Кауа Элиаса в «Шахтер».

Сообщается, что стороны уже ударили по рукам и подписали соглашение, по условиям которого «горняки» заплатят за нападающего фиксированную сумму в 17 миллионов евро, а еще 2 миллиона евро «Флуминенсе» может получить в будущем в виде бонусов. Также за «трехцветными» останутся 10% экономических прав на Элиаса.

Во вторник Кауа Элиас вылетит в Европу, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Шахтером».

Ранее сообщалось, что трансфер Кауа Элиаса может стать третьим в списке наиболее дорогостоящих среди входящих в истории «Шахтера».

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Кауа Элиас Флуминенсе трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Jornal dos Sports
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Комментарии 6
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NachoBarbero
Так сьогодні ж вівторок.
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putin khuylo stop the war
Добре! Будемо дивитись.
Сподіваємось, що кияне теж якось підсиляться, а то їм виступати у ЛЧ у наступному сезоні. А кожного разу відмазуватись, що чемпіонат на першому плані - ну не прокатить так
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naverland
Круто
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