ВИДЕО. Как звезда Барселоны приезжает на матчи. Как в школьные годы
Ламин Ямал пока в роли пассажира
Звездный вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал приезжает на домашние матчи с мамой.
В сети завирусилось видео, которое опубликовал неизвестный футбольний болельщик.
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На кадрах видно, как 17-летний вундеркинд прибывает на матч против «Алавеса» вместе с мамой, которая была за рулем.
Ламин поприветствовал болельщиков, и очень мило пообщался со своим младшим братом, который был облачен в футболку с №19.
Напомним, что Ламин Ямал мечтает о собственном автомобиле и получении водительских прав, которые в Испании выдают с 18 лет.
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