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04 февраля 2025, 21:46 | Обновлено 04 февраля 2025, 21:47
986
0

ВИДЕО. Как звезда Барселоны приезжает на матчи. Как в школьные годы

Ламин Ямал пока в роли пассажира

04 февраля 2025, 21:46 | Обновлено 04 февраля 2025, 21:47
986
0
ВИДЕО. Как звезда Барселоны приезжает на матчи. Как в школьные годы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Звездный вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал приезжает на домашние матчи с мамой.

В сети завирусилось видео, которое опубликовал неизвестный футбольний болельщик.

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На кадрах видно, как 17-летний вундеркинд прибывает на матч против «Алавеса» вместе с мамой, которая была за рулем.

Ламин поприветствовал болельщиков, и очень мило пообщался со своим младшим братом, который был облачен в футболку с №19.

Напомним, что Ламин Ямал мечтает о собственном автомобиле и получении водительских прав, которые в Испании выдают с 18 лет.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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