ВИДЕО. Как звезда Барселоны приезжает на матчи. Как в школьные годы

Звездный вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал приезжает на домашние матчи с мамой.

В сети завирусилось видео, которое опубликовал неизвестный футбольний болельщик.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На кадрах видно, как 17-летний вундеркинд прибывает на матч против «Алавеса» вместе с мамой, которая была за рулем.

Ламин поприветствовал болельщиков, и очень мило пообщался со своим младшим братом, который был облачен в футболку с №19.

Напомним, что Ламин Ямал мечтает о собственном автомобиле и получении водительских прав, которые в Испании выдают с 18 лет.