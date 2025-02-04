Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пообещал перейти. Реал очень близок к подписанию суперзвезды из АПЛ
Испания
04 февраля 2025, 21:34 | Обновлено 04 февраля 2025, 22:06
1415
1

Пообещал перейти. Реал очень близок к подписанию суперзвезды из АПЛ

Трент Александер-Арнольд все ближе к переезду в Мадрид

04 февраля 2025, 21:34 | Обновлено 04 февраля 2025, 22:06
1415
1
Пообещал перейти. Реал очень близок к подписанию суперзвезды из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд с большой долей вероятности станет игроком мадридского «Реала», сообщает Defensa Central.

По информации источника. 26-летний футболист, контракт которого с английским клубом истекает через полгода, пообещал «сливочным», что присоединится к клубу, хотя еще не подписал контракт.

В Мадриде очень оптимистично настроены по отношению к вероятному трансферу Трента, но осознают, что все может измениться в самый последний момент.

В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд провел 31 матч на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию перед матчем с «Леганесом».

По теме:
Карпаты подписали вингера из бразильского топ-клуба
«Спад карьеры». Фанаты отреагировали на переход Асенсио в Астон Виллу
Будет топ-трансфер. Флуминенсе согласился продать своего форварда в Шахтер
Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти определился с вратарем на ближайший матч Реала
Футбол | 04 февраля 2025, 11:35 5
Анчелотти определился с вратарем на ближайший матч Реала
Анчелотти определился с вратарем на ближайший матч Реала

Андрей Лунин может сыграть в четвертьфинале Кубка Испании

«Проблемы с тревогами». В клубе УПЛ признались, почему уволили тренера
Футбол | 04 февраля 2025, 22:21 1
«Проблемы с тревогами». В клубе УПЛ признались, почему уволили тренера
«Проблемы с тревогами». В клубе УПЛ признались, почему уволили тренера

Андрей Колесник объяснил, почему Андрес Карраско потерял работу

Мирон МАРКЕВИЧ: «У Динамо была возможность неплохо заработать на Бущане»
Футбол | 04.02.2025, 19:13
Мирон МАРКЕВИЧ: «У Динамо была возможность неплохо заработать на Бущане»
Мирон МАРКЕВИЧ: «У Динамо была возможность неплохо заработать на Бущане»
Известно, сколько будет зарабатывать Калюжный в Металлисте 1925
Футбол | 04.02.2025, 11:01
Известно, сколько будет зарабатывать Калюжный в Металлисте 1925
Известно, сколько будет зарабатывать Калюжный в Металлисте 1925
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
Бокс | 04.02.2025, 07:12
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Непогане придбання буде для Реала. Ще й схоже що безкоштовне.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
02.02.2025, 22:34 5
Хоккей
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
03.02.2025, 07:50 4
Бокс
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
02.02.2025, 23:42 18
Футбол
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
03.02.2025, 08:45
Бокс
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
03.02.2025, 10:23 1
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
03.02.2025, 08:20 2
Футбол
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
03.02.2025, 22:25 18
Футбол
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
02.02.2025, 23:18 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем