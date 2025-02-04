Пообещал перейти. Реал очень близок к подписанию суперзвезды из АПЛ
Трент Александер-Арнольд все ближе к переезду в Мадрид
Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд с большой долей вероятности станет игроком мадридского «Реала», сообщает Defensa Central.
По информации источника. 26-летний футболист, контракт которого с английским клубом истекает через полгода, пообещал «сливочным», что присоединится к клубу, хотя еще не подписал контракт.
В Мадриде очень оптимистично настроены по отношению к вероятному трансферу Трента, но осознают, что все может измениться в самый последний момент.
В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд провел 31 матч на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию перед матчем с «Леганесом».
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