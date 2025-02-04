Пообещал перейти. Реал очень близок к подписанию суперзвезды из АПЛ

Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд с большой долей вероятности станет игроком мадридского «Реала», сообщает Defensa Central.

По информации источника. 26-летний футболист, контракт которого с английским клубом истекает через полгода, пообещал «сливочным», что присоединится к клубу, хотя еще не подписал контракт.

В Мадриде очень оптимистично настроены по отношению к вероятному трансферу Трента, но осознают, что все может измениться в самый последний момент.

В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд провел 31 матч на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию перед матчем с «Леганесом».