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Испания
04 февраля 2025, 18:55 |
91
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Травмы лидеров. Пресс-конференция Анчелотти перед матчем с Леганесом

Карло Анчелотти дал несколько ответов на вопросы перед предстоящим матче кубка Испании

04 февраля 2025, 18:55 |
91
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Травмы лидеров. Пресс-конференция Анчелотти перед матчем с Леганесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию перед предстоящим матче 1/8 финала кубка Испании с «Леганесом»:

«К сожалению, мы потеряли двух важных игроков за последние два дня. Это то, что мы явно не учли, потому что Алаба был готов начать игру. Он собирался сыграть завтра, потому что чувствовал себя хорошо. Мы также не учли травму Рюдигера. Это чрезвычайная ситуация, с которой нам приходится мириться. Это небольшие проблемы, которые откладывают возвращение Алабы на 15 или 20 дней, а возвращение Рюдигера – на столько же. Мы будем держаться за счет тех игроков, которые у нас есть. К нам вернулся Хакобо, который долгое время был травмирован и может внести свой вклад».

«Вальверде не собирается играть на позиции центрального защитника. Он может быть защитником в некоторых матчах, но не центральным защитником. Хакобо, Асенсио и Тчуамени могут играть на позиции центрального защитника».

«Тчуамени очень хорош в воздухе, он хорошо позиционирует себя, потому что у него есть тактические знания. Он не привык к этой позиции, но у него есть тактические знания, потому что он пришел из оборонительной позиции. Временами у него могут возникать проблемы, но я думаю, что он всегда играл хорошо. Он может ошибаться, но я не помню ни одной серьезной ошибки, из-за которой мы пропустили бы гол, а он много играл, в том числе и в прошлом году».

«Беллингем получил ушиб от удара в игре и не смог тренироваться. Он не будет доступен завтра. Мы дали Винисиусу дополнительный день на восстановление, но он будет готов к завтрашнему дню».

«Мбаппе начал тренироваться сегодня, вчера мы дали ему дополнительный день на восстановление. У него ушиб икры. Сегодня он тренировался в обычном режиме, но к завтрашнему матчу он не будет готов».

«Мы тренировали это, потому что отсутствие Рюдигера давит на нас в этом смысле, ведь он очень хорош в атаке. Леганес» не только хорош в исполнении стандартов, это хорошо организованная команда, она отлично защищается и добилась хороших результатов против «Барселоны» и «Атлетико», хорошо защищаясь и используя преимущества контратак. В этом смысле мы сегодня утром провели тренировку по игре на выходах».

Матч между «Леганесом» и мадридским «Реалом» состоится в среду, 5 января, в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» опубликовал заявку на матч Кубка Испании.

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Даниил Кирияка Источник: Sports Illustrated
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